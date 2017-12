Le panel sur Dreams étant terminé, voici donc un récapitulatif des points essentiels à retenir.■La campagne de Dream est composée de trois histoires entrelacées qui forment un seul récit. L'histoire est née du rêve d'un personnage, et les choses commenceront prendre sens à mesure que vous progressez.■La compaggne peut être joué en solo, ou à deux en co-op.■Dreams dispose également d'une fonctionnalité "Aautosurf" qui sélectionne trois histoires communautaires et les combine comme la campagne de Media Molecule.■Les joueurs pourront également jouer en tant qu'explorateurs, rassemblant tous les meilleurs rêves et jeux créés dans Dreams sans passer par la case création.■Lorsque vous créez un rêve, vous pouvez mettre en place des équipes de "collaborateurs" pour créer des niveaux ensemble et réaliser de grands projets. Vous pouvez également faire appel à des playtesteurs pour tester vos projets avant publication.■Vous gagnez également des points d'expérience en tant que différents rôles (définis "Persona") selon ce que vous faites, par exemple en tant qu'animateur, artiste ou joueur. Cela permet à d'autres personnes de rechercher des personnes qui correspondent à un certain rôle lorsqu'elles veulent faire équipe.■Il y a aussi des tutoriaux intégrés dans le jeu. Ce sont essentiellement des rêves à moitié finis que vous pouvez réaliser et avec lesquels vous pouvez jouer. C'est une façon d'inciter les joueurs à commencer à créer. Certains sont très simples. Par exemple, l'un d'eux est un aquarium, et tout ce que vous avez à faire, c'est y mettre des poissons.■Le jeu dispose d'une suite audio à part entière ( timeline, différents échantillons sonores, instruments,synthétiseurs modulaires, etc...) qui vous permet d'enregistrer du son et de créer vos propres pistes musicales, instruments et bien plus encore.■Comme beaucoup peuvent s'y attendre, la compatibilité VR est une nouvelle fois confirmée, Media Molecule espère pouvoir implémenter la compatibilité VR assez rapidement après la sortie initiale.