Amélioration par rapport aux crédits et gains d'XP

10 Nouveaux Succès ( le R veut dire Rétroactif)

[R] Momma Said I Can' t Die (50G) - Faire la Campagne solo en Inconcevable





Pick Me Up (50G) - Compléter la campagne en Hardcore ou plus haut sans jamais tuer un ennemi avec une Lancer ou Gnasher (inclut partenaire Coop)



[R] Je suis la Zone (50G) - Tuer 10 joueurs sans mourir dans Versus (Public seulement)



Tour De Force (50G) - Finir un match Versus sur les 24 cartes Versus post-lancement (Public seulement)



[R] Vétéran Gear (50G) - Jouez 100 heures en Versus



[R] Maitre D'armes (100G) - Obtenez 50 tués avec chaque arme dans Versus, à l'exclusion des grenades (Public Only)



[R] Meilleur coéquipier (100G) - Gagnez 1000 points de dégâts ou d'aides à la détection dans Versus (Public Only)



La mienne! (10G) - Propre 10 Cartes de la Collection Série 3



[R] J'aime Em Crispy (20G) - Collectionnez 5 Skins d'armes enflammées en Versus Événements Spéciaux



[R] Mieux que le bacon (20G) - Récoltez 5 Skins d'armes Midnight Omen lors des événements spéciaux de la Horde.

17 nouvelles cartes ajoutées à la série 3!

New Horde Event Skins

Gearsmas Is Coming!

La dernière mise à jour pour Gears of War 4 arrive aujourd’hui, avec des nouveaux succès , des taux de crédit améliorés et XP gagnés pour le Multijoueur en Versus, de nouvelles cartes de série 3 (Horde) et plus encore.Lisez ce qui suit pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les premiers détails sur notre eventL'objectif de ces changements est de donner à nos joueurs la possibilité de gagner un montant similaire de crédits (basé sur le temps passé) que vous choisissiez de jouer Versus ou Horde.La Série 3 s'agrandit encore plus ce mois-ci avec 17 cartes supplémentaires ajoutées à la collection, qui compte maintenant plus de 70 cartes!L'Onyx Gold Swarm Grenadier, Swarm Hunter et Swarm Drone ainsi que l'ensemble Onyx Gold Skin sont maintenant craftables dans le cadre de la Série 3 Collection! Vous avez également la chance de les trouver dans n'importe quel Gear Pack.Nous avons offert le set Skin Flamme comme Skin gagnables via les challenges d'événements spéciaux sur GearsofWar. com. Maintenant, nous sommes prêts à introduire une toute nouvelle peau d'arme exclusivement réservée aux joueurs de Horde pour gagner lors des événements spéciaux.Nous sommes heureux d'annoncer que Gearsmas commencera officiellement le vendredi 15 décembre!Préparez-vous pour un événement spécial Horde Fêtes, le retour de TDM Snowball Fight, et un tas de super Gearsmas contenu à collecter. Vous aurez amplement le temps de profiter des festivités des Gearsmas, puisque nous les laisserons en direct pendant toute la période des Fêtes jusqu'au 2 janvier.Pour débuter, nous lançons également les 12 Days of Gearsmas à partir du dimanche 10 décembre! Chaque jour, nous recevrons un nouveau bonus ou une nouvelle récompense de connexion à collecter - du contenu Gearsmas 2016 aux événements bonus XP et même à nos tout premiers événements multiplicateurs de crédit! Gardez un oeil sur Facebook ou Twitter pour savoir ce qui se passe tous les jours.