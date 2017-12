Par le créateur de Dust : An Elysian Tai C'est une sorte de parodie de Metal Gear Solid.Le scénario est de Alex Kain La B.O. est de HyperDuck SoundWorks Le but du jeu est d’arrêter Amadeus Guildenstern, un fou qui voyage dans le temps pour enlever les présidents des États-Unis.

Who likes this ?

posted the 12/06/2017 at 08:08 PM by nicolasgourry