Peut-être une nouvelle annonce pour la saga Tales of ?

Voilà une excellente nouvelle pour la saga Tales of . En effet, Bandai Namco sera l'hôte d'un live stream sur la saga Tales of et notamment son 22ème anniversaire qui sera intitulé"Tales Room" qui se déroulera le 16 décembre de 20h00 à 22h00 (heure locale). C'est en tout cas ce qu'a annoncé aujourd'hui-même Bandai Namco . Ce live stream sera d'ailleurs diffusé en direct sur les plates-formes YouTube, Niconico et Periscope. En espérant tout de même qu'il y ait une nouvelle annonce pour la saga, avec pourquoi pas un tout nouveau volet à destination des consoles actuelles ou un remake d'un ancien opus, en plus du portage Switch promis depuis plusieurs semaines par Bandai Namco et dont on ne sait toujours rien.



Voici un aperçu de ce qu'il y aura :