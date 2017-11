Biomutant fut l'un des jeux les plus excitants de la Gamescom cette année, et c'est par l’intermédiaire de quelques images que le jeu montre un peu plus le bout de son nez .Présentant son protagoniste raton laveur dans une série de situations compromettantes, les photos suivantes teintent le monde magnifique du jeu,.Voici une petite vidéo de gameplay pour vous rafraichir la mémoire sur les possibilités de gameplay de BiomutantLa sortie est prévue pour 2018 sur Xbox,PC et PS4