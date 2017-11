The Idolm@ster





Quelques informations sur les systèmes "Coaching" et "Off" !

Tout d'abord, je tenais à dire que cet article date de la mi-octobre, mais que je n'avais pas eu le temps de le rédiger (la faute à une actualité vidéoludique plutôt chargé et surtout un manque de temps et de motivation pour ma part). Donc pour résumer tout ça, Bandai Namco à dévoilé une deuxième bande-annonce, mais également de nouvelles captures d'écran et de nouveaux détails pour leur futur The Idolm@ster : Stella Stage sur PlayStation 4. Au programme de cette nouvelle fournée, des explications sur les systèmes "Coaching" et "Off", un aperçu de l'édition limitée du jeu et bien d'autres choses.



Voici les détails en question fournis par Bandai Namco :

■ La Seiyuu qui doublera Shika, la nouvelle idole de 961 Production !



Shika (doublée en Japonais par Rie Takahashi)



* Age : 17 ans



* Anniversaire : le 16 septembre



* Taille : 158cm



* Poids : 43kg



* Mensurations : 82-53-80



* Groupe sanguin : Type A



* Passion : Collectionner les boîtes à musique et les jouets robots







Shika est doublée en Japonais par Rie Takahashi. Il s'agit d'une jeune fille de 17 ans ayant été élevé en Autriche depuis sa tendre enfance et qui est retournée au Japon il y a peu de temps pour une raison que l'on ignore encore. Étant donné qu'elle a acquise une grande expérience dans la musique dans la ville de Vienne, qui rappelons-le est la capitale de la musique, mais également dans le ballet, la danse classique et la mode, il paraît évident qu'elle montrera sa véritable force au sein de 765 Production.







■ Nouveau système de jeu : "Coaching" et "Off" !



Nouveau travail : "Coaching"



Grâce au coaching, vous pouvez faire en sorte d'épanouir les talents et capacités cachées des idoles en dépensant des CP (Coaching Points).



Les cases qui ne sont pas allumées sont des compétences n'ayant pas été apprises. Les cases éclairées sont quand a elle les compétences ayant été apprises (logique n'est-ce pas).







Sélectionnez une idole à entraîner, puis déplacez-là jusqu'à ce que vous arriviez sur la case de la compétence que vous voulez apprendre. Si vous avez assez de CP, vous apprendrez la compétence en question ou pourrez acquérir une récompense. Vous pouvez seulement apprendre les compétences adjacentes aux cases que vous avez déjà allumés.



Il existe deux types de compétences que vous pouvez apprendre grâce au coaching. En outre, il existe également différents types de récompenses que vous pouvez acquérir.



- Unit Skill : S'active en ajoutant les valeurs de compétences de tous les membtes de l'unité.







- Leader Skill : Activable uniquement par le leader possédant ce skill.







- Music Reward







- Costume Reward







- Accessory Reward







Vous pouvez sauvegarder vos CP en effectuant des concerts. La façon dont vous dépensez vos CP économisés pour améliorer vos idoles dépend uniquement de vous, le producteur.



- Les CP peuvent être acquis en effectuant des concerts.







- Vous pouvez vérifier les CP que vous avez acquis dans le menu du rapport des activités, ainsi que les informations de production sur le menu du bureau.







Idol Health Management : "Désactivé"



Pour une raison quelconque, ce concert n'est pas aussi excitant que d'habitude... Que se passe-t-il ? Dans des moments comme ceux-ci, donnez une pause à l'idole.



- En bonne sauté, le score augmente !







- Pas sain, le score diminue !







En effectuant des boulots, les idoles deviendront progressivement fatiguées. Quand elles seront fatiguées, elles n'auront plus leur énergie habituelle et leurs concerts ne seront pas très excitants. D'un autre côté, quand elles ne seront pas fatiguées, elles auront bien plus d'énergie que d'habitude et pourront facilement attiser l'excitation lors des concerts.



- Si tu en fais trop et que tu continues à travailler alors que tu es fatigué, ta santé va alors se détériore. Travailler cette semaine est interdit.







- Quand une idole devient fatiguée, elle gagnera du temps "off". En lui donnant un peu de temps pour se rafraîchir, elle reviendra la semaine prochaine avec son habituel visage souriant.







■ Nouvelle chanson du concert All-Star !



La nouvelle chanson "ToP !!!!!!!!!!!!!" est bien entendu l'une des forces du "Concert All-Star". En réussissant des concerts spécifiques, vous pourrez regarder des vidéos du "Concert All-Star".







■ Contenu téléchargeable de The Idolm@ster : Platinum Stars !



Les packs de contenu téléchargeable, les volumes 1 à 6 de The Idolm@ster : Platinum Stars seront compatibles avec The Idolm@ster : Stella Stage , ce qui inclue les chansons, les costumes et divers accessoires.



















■ Aperçu de l'édition limitée "Stella Box" !



Aperçu de l'édition limitée du jeu



Pour 12,800¥, cette édition limitée contiendra ceci :



* Music Magazine : "We 765 Production Spécial Issue.



* Drama CD : Urikome ! Idol Appeal Taisakusen !



* Un calendrier de 12 mois de 765 Production.



* Un badge de la compagnie 765 Production.



* Une lanière de 765 Production.



* Un exemplaire du jeu.



* Un code de téléchargement pour récupérer le costume dans sa couleur originale en édition limitée "Another Clover".



* Un thème PlayStation 4 personnalisé en édition limitée.



* Une boîte spéciale pour ranger le tout avec les 13 idoles de 765 Production.







Illustration de la boîte collector







Illustration de la jaquette du Drama CD







Costume de couleur originale



L'édition limitée du jeu comprendra également un code de téléchargement permettant de récupérer un costume dans une version alternative du nouveau costume "Top ! Clover". Il est appelé également "Another Clover".







Thème PlayStation 4



L'édition limitée comprendra également un code de téléchargement permettant de récupérer un thème PlayStation 4 intitulé sobrement "After School Memories".







■ Nouveau bonus additionnel de précommande !



Les premiers exemplaires de The Idolm@ster : Stella Stage contiendront également un code de réservation pour un billet de tombola pour le meeting 2018 de producteur de The Idolm@ster , qui durera du 4 au 5 août 2018 à la Messe de Makuhari à Chiba.