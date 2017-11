Battle Garegga Rev.2016

Déjà disponible au Japon en démétérialisé suret, mais également depuis peu en Amérique du Nord, toujours suretet en démétérialisé,, dont la distribution a été faite de manière assez catastrophique (il est disponible depuis le mois d'octobre et ce uniquement en Allemagne) se verra offrir prochainement une véritablement version physique qui fera à n'en point douter le bonheur de tous les collectionneurs.En effet, bien qu'une magnifique version collector fut commercialisée à sa sortie Japonaise sur, celle-ci (bien qu'étant magnifique et agrémentée de bonus sympathiques comme la présence d'un CD de l'OST du jeu, un booklet ou encore des Clear Files) ne disposait du jeu que sous la forme d'un misérable coupon de téléchargement, ce qui lui a valu une taulée de la part de pas mal de joueurs et de finir dans les bacs à solde surpour un tarif d'environ. Mais ça c'est désormais du passé, puisque la filiale asiatique de(un grand merci à eux) va se charger de distribuer en Corée du Sud le fameux Shoot'em Up développé à l'origine paret porté surparCette version physique de l'excellent mais néanmoins exigeantsera donc disponible dèsau tarif deet pourra se targuer d'être la seule et unique version physique du jeu au monde suren attendant une probable version dequi arrivera courant 2018.Voici d'ailleurs ce qu'elle contiendra :