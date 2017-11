Éditeur : Playdius

Développeur : Persistant Studios

Genre : Shoot'em up

Prévu aussi sur Switch

Date de sortie : 5 décembre 2017 (PC/PS4/XOne)

Prix : 6,99€

Moteur du jeu : Unreal engine

Vous incarnez, soldat luttant pour défendre son île face à une organisation voulant puiser son énergie.Bullet time pour atteindre les High Score.5 niveaux différents.Différents modes de jeu (Arcade, Partie rapide, One Shot One Kill,...).30 défis à relever.Jouez seul ou en coopération.Scores avec Ranking en local et en ligne.Personnalisez les caractéristiques de votre vaisseau.