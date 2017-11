Exclusivité temporaire console Switch.L'originalité vient du fait que votre écran est séparé en deux verticalement lors de votre progression et vous pourrez vous téléporter d'un écran à l'autre.Le mode histoire s'améliora au fur et à mesure (tout les deux semaines : nouveau niveau).4 Modes de difficultés.Jouable seul ou à 2 en coopératif local (tout est partagé, exemple : la jauge de vie).Les meilleurs scores seront en ligne.

Développeur : 2Awesome Studio Genre : Shoot'em up Date de sortie : 7 décembre 2017 (Switch/PC)

posted the 11/23/2017 at 05:54 PM by nicolasgourry