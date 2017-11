Que vous commenciez votre aventure sur Mass Effect Androméda ou que vous soyez déjà en territoire inconnu, les membres EA Access obtiennent a partir d’aujourd’hui tous les extras de l’édition Deluxe de Mass Effect: AndromedaVoici la liste :Prêt à affronter Andromeda avec style? Rejoignez EA Access et prenez votre nouvel équipement Deluxe Edition.Pour rappel voici les tarifs de l'abonnement EA Acces , seulement 3,99 €/mois ou 24,99 €/an. Plutôt cool, non ?

posted the 11/22/2017 at 02:33 PM by negan