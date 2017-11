Dorénavant Vous pouvez offrir des jeux Xbox One par l'intermédiaire du Xbox Live, une fonctionnalité qui n'était auparavant disponible que pour les membres du programme Insider.Mike Ybarra directeur de la programmation Xbox a confirmé la chose il y a 3 jours sur Twitter, Bon Timing pour les futurs cadeaux de Noël. Lorsque vous achetez des jeux sur le marché Xbox One, l'option de faire cadeau de l'achat à un autre utilisateur Xbox Live sera signaler par un Onglet juste a coté du prix. Cependant, assurez-vous de savoir dans quelle région se trouve le destinataireVous êtes intéressés ?.

posted the 11/18/2017 at 09:31 PM by negan