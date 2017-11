Jeux Vidéo

Un scan du V-Jump nous en dit un peu plus sur le DLC 5 et le contenu gratuit de Dragon Ball Xenoverse 2.Le DLC contiendra entre autre 4 personnages jouables à savoir :- Majin Buu (Gohan absorbé)- Tapion- C-13- Dabura(+ Zamasu en tant que maître)Vous obtiendrez également quatre nouveaux costumes, 5 nouvelles quêtes parallèles, 2 titres, 8 super-âmes et 13 nouvelles compétences.La mise à jour gratuite qui accompagnera le DLC 5 contiendra un nouveau mode de jeu appelé "Hero Colosseum", une grosse mise-à-jour des BGM et un nouveau magasin de médailles TP avec des mises-à-jour quotidiennes.