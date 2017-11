On s'est quitté sur une semaine de VGM horrifiques et particulièrement angoissantes. Aussi, je pense qu'il est grand temps pour nous de changer d'air et de se détendre un bon coup. D'autant que, je sais pas pour vous, mais les fêtes de fin d'années approchant, on est parfaitement en droit de se conditionner pour être de bonne humeur. Quoi de mieux pour cela qu'une musique issue d'un jeu coloré et joyeux de Nintendo ?Nintendo est une compagnie aussi connue pour ses licences fortes que pour les personnages emblématiques qui leur sont associés. Mario et ses frères moustachus, Zelda et son héros tout de vert vêtu, Metroid et sa combattante en armure, Donkey Kong et toute sa famille de poilu, StarFox et sa glorieuse équipe éponyme, F-Zero et son pilote musclé, Kirby le chewing-gum et ses copains farfelues de Dream Land, Pikmin et son capitaine esclavagiste... autant de monde et de protagonistes désormais bien connu. Aussi, ils auraient put se servir de tout ce beau monde pour faire un immense party-game multi-univers mais c'était sans compter l'apparition d'un second couteau surprenant et étonnamment populaire.. Même si certaines épreuves sont ludiquement moins bonnes que d'autres (le lancer de shuriken de Takamaru, la course de Captain Falcon's Twister Race...), NintendoLand reste amusant et chaleureux, surtout à plusieurs.Ici, le thème du HUB central qui donne accès à toutes les épreuves telle une véritable fête foraine qui donnerait accès à ses attractions., puisque visuellement, il n'utilise pas tant que cela les Mario et autres Link.C'est en tout cas une musique bien sympathique à écouter et qui berce joyeusement nos parties en compagnie de nos amis, chose que Nintendo sait définitivement très bien faire !