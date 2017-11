Le milieu du mois est passé et avec cela, Microsoft a lancé les deux prochains titres via le programme Games with Gold du Xbox Live. Comme annoncé le mois dernier, Tales from the Borderlands' and Deadfall Adventures sont maintenant disponibles en téléchargement gratuit pour ceux qui sont abonnées au Xbox Live Gold.Sur Xbox One ce mois-ci, Tales of the Borderlands peut être téléchargé gratuitement c'est un jeu d'aventure Point And Click du célèbre développeur Telltale Games. En plongeant plus profondément dans le même univers de la série, le titre conserve l'humour de la ligne principale des titres, tout en offrant un développement plus poussé du personnage. Avec l'offre de ce mois-ci, vous recevrez la saison complète, couvrant cinq épisodes, habituellement au prix de 14,99 $.Sur la Xbox 360, Deadfall Adventures de Nordic est disponibles en téléchargement pour le reste du mois. Le titre d'action-aventure à la première personne entraîne les joueurs dans une aventure de style Indiana Jones , à la suite d'un chasseur de trésors explorant tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu peut également être joué sur Xbox One, via le programme de rétrocompatibilité de la console. Pour ceux qui n'ont pas de Gold, Deadfall Adventures peuvent être achetés pour 39,99 $.Pour rappel vous avez jusqu'au 31 Novembre pour récupérer aussi Trackmania Turbo