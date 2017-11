Les aventures de Gunslinger Joe: En tant qu'ancien quarterback professionnel Joseph Stallion, écrasez les hordes nazies des ruines de Chicago !

Les carnets de l'agent silent Death: En tant qu'ex-agent de l'OSS et assassin Jessica Valiant, infiltrez les bunkers nazis en Californie et découvrez les secrets de l'opération San Andreas!

Les exploits du capitaine Wilkins: En tant que héros renommé de l'armée américaine, le capitaine Gerald Wilkins, entreprend une mission en Alaska sous contrôle nazi pour démanteler l'opération Black Sun!

Trois add-ons sont en route pour Wolfenstein 2: The New Colossus, et nous savons maintenant quand nous pourrons continuer la rébellion contre la domination nazie. L'éditeur Bethesda Softworks a annoncé les dates de sortie de deux des trois packs de contenu téléchargeables, qui représentent tous la passe de saison à 24,99 € du jeu.Le premier pack DLC post-lancement de Wolfenstein 2, The Adventures of Gunslinger Joe, sortira le 14 décembre.Les Journaux de l'agent Mort silencieuse suivront six semaines plus tard, le 30 janvier 2018. Il n' y a pas de date de sortie concrète pour le troisième et dernier add-on, The Amazing Deeds of Captain Wilkins; Bethesda a dit seulement qu'il prévoit de sortir ce pack DLC en Mars. La société a confirmé qu'il sera possible d'acheter les trois packs DLC individuellement, bien qu'elle n'ait pas encore annoncé les prix.Chaque ajout dans The Freedom Chronicles met en vedette un résistant américain différent. Voici les synopsis de Bethesda, qui dit que les quatre packs DLC (y compris le prologue,"Episode Zero") offrira plus de neuf heures de contenu supplémentaire:Stallion, Valiant et Wilkins sont tous des personnages de romans en fascicules dans l'univers de Wolfenstein , Sauf qu'ils ne le sont pas du tout, puisque vous pourrez jouer comme eux dans les DLC de Wolfenstein 2!Vous pouvez consulter les trois personnages dans "Episode Zero", qui est maintenant disponible pour les détenteurs de passe de saison et les pré-commandes de Wolfenstein 2.