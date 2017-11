Gust





La sortie occidentale du jeu trois mois après la sortie Japonaise !



Après les informations du début de semaine fournies par Gust et Koei Tecmo concernant le contenu du jeu et certains personnages, voila que le RPG alchimique de Gust , savoir Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings se trouve une date de sortie Américaine, mais surtout Européenne. En effet, Koei Tecmo vient d'annoncer que le jeu sortirait le 28 mars en Amérique du Nord et ld 30 mars en Europe sur PlayStation 4, Switch et Steam. En précisant qu'il sortira sur les deux consoles en boîte et en dématérialisé, tandis que la version Steam se fera uniquement en dématérialisé.



De plus,lLes précommandes auprès de certains revendeurs (comme Amazon par exemple) ou en ligne via la Steam comprendront des costumes des anciennes alchimistes Marie et Elie. Le contenu bonus en question comprend également un set d'objets alchimiques utiles et des musiques de combat. Les joueurs qui achèteront le jeu sur le PlayStation Store durant les quatre premières semaines de son lancement recevront également deux thèmes personnalisés pour la PlayStation 4.



Enfin, pour ce qui est du territoire Japonais, Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings sortira le 21 décembre 2017 sur PlayStation 4, Switch et PS Vita, que ce soit en boîte et en dématérialisé.



Voici également un aperçu du jeu fourni par Koei Tecmo : Après les informations du début de semaine fournies paretconcernant le contenu du jeu et certains personnages, voila que le RPG alchimique de, savoirse trouve une date de sortie Américaine, mais surtout Européenne. En effet,vient d'annoncer que le jeu sortirait. En précisant qu'il sortira sur les deux consoles en boîte et en dématérialisé, tandis que la versionse fera uniquement en dématérialisé.De plus,lLes précommandes auprès de certains revendeurs (comme Amazon par exemple) ou en ligne via lacomprendront des costumes des anciennes alchimisteset. Le contenu bonus en question comprend également un set d'objets alchimiques utiles et des musiques de combat. Les joueurs qui achèteront le jeu sur ledurant les quatre premières semaines de son lancement recevront également deux thèmes personnalisés pour laEnfin, pour ce qui est du territoire Japonais,sortira, que ce soit en boîte et en dématérialisé.Voici également un aperçu du jeu fourni par

Ce prochain épisode de la franchise Atelier célèbre le vingtième anniversaire de la saga et invite les joueurs à devenir le meilleur alchimiste de tous les temps en suivant l'histoire des apprenties alchimistes Lydie et Suelle. Tout en travaillant avec leur père pour faire de leur atelier le meilleur de la ville, les jumelles découvriront des mondes étonnamment colorés en sautant à l'intérieur de tableaux magiques et découvriront bientôt que ces peintures mystérieuses contiennent les pensées résiduelles de leur mère décédée. Voyager à travers les différentes peintures révèlera des mondes vifs pour les jumelles, que ce soit les tons clairs du céleste jardin de fleurs, une pluie d'étoiles tombante ou encore le teint sombre de la forêt fantasmagorique d'Halloween.



Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings comprend également l'apparition de protagonistes des titres précédents, a savoir Atelier Sophie : The Alchemist and the Mysterious Book et Atelier Firis : The Alchemists and the Mysterious Journey . L'aventurière Firis, sa soeur aînée protectrice Liane, l'inquisitrice Sophie et son aimable maître en alchimie Plachta seront de retour pour aider Lydie et Suelle à réaliser leur rêve de diriger le meilleur atelier du pays. Les fans seront également heureux de voir d'autres visages familiers revenir dans ce tout nouveau conte, comme l'alchimiste Ilmeria, qui adopte maintenant un rôle d'enseignante pour les nouveaux alchimistes.