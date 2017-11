Gust





Trois nouveaux personnages rejoignent le casting du jeu !



On est lundi et comme chaque lundi qui sd respecte, Gust et Koei Tecmo en profitent pour partager de toutes nouvelles informations et images pour leur futur RPG mélangeant combats au tour par tour, a savoir Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Au programme aujourd'hui, nous avons trois nouveaux personnages se nommant Fuuko, Neige Chintreuil et le Capitaine Bakken. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a également de nouvelles informations sur le système de synthèse du jeu, une explication sur le fonctionnement des requêtes et de nouvelles peintures mystérieuses.



■ Personnages !



Fuuko



* Doublage : Konomi Kohara



* Âge : ???



* Taille : 130cm



* Occupation : ???







Une jeune fille avec de petites ailes dans le dos et qui vit à "Unfell Great Falls", un lieu ou il y a même une cascade de lave. En tant que fille naïve qui vit dans un monde fait de peinture, elle ne sait absolument rien du monde réel en général. Mais elle est tout de même curieuse à propos de cela.



- Pour l'aider à s'échapper de Unfell Great Falls, les jumelles vont coopérer avec Fuuko. Il semblerait que les habitants de ce monde courent un grave danger.







Neige Chintreuil



* Doublage : Chisa Yuuki



* Âge : ???



* Taille : 140cm



* Occupation : Alchimiste







Une alchimiste qui s'est révélée être la première à peindre "une peinture mystérieuse", dont on peut en entendre parler dans le monde réel. Elle a une personnalité plutôt mature. Déçue de la société actuelle et notamment des adultes, il semblerait qu'elle veuille rester une enfant pour toujours.



- Une fille solitaire qui est apparue dans le palais ou tout est gelé. Pour une raison quelconque, son coeur semble également avoir été gelé. En fait, Neige elle-même est une vielle femme, mais bizarrement, vous la rencontrerez sous l'apparence d'une enfant dans les mondes faits de peintures mystérieuses.







Capitaine Bakken



* Doublage : Mitsuhiro Goto



* Âge : ???



* Taille : ???



* Occupation : Pirate







Un pirate fictif des hautes-mer qui se tenait devant d'autres pirates et qui était au sommet de sa gloire. Il vit à l'intérieur de la mystérieuse peinture nommée "Treasure House Beneath the Sea" et qui est située dans une grotte au fond de l'océan, où il protège son trésor, même après la décomposition de son corps. Il se montre comme étant un grand parleur, mais il est gai et facile à vivre.



- "Burning Bakken", un grand pirate qui s'est procuré tous les trésors. C'est un homme viff et bon qui fera usage de bonté envers Lydie et Suelle en les appelant ses sbires. Son tréso est paraît-il si incroyable que l'argent ne suffit pas pour l'évaluer.







■ Créer des objets supérieurs avec une synthétisation habile !



Le système de synthèse sous forme de panneau dans Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings permet aux joueurs d'insérer des ingrédients dans les cases du panneau. En ajoutant des éléments qui ajoutent de nouveaux effets à la synthèse, tels que des éléments de catalyseur et d'activation, vous pourrez synthétiser des éléments encore meilleurs.



Utilisez habilement les bonus de catalyseur



Au cours de la synthèse, en ajoutant des éléments connus sous le nom de catalyseurs, vous pourrez modifier la quantité du panneau et les marques de bonus des catalyseurs qui possèdent des effets spéciaux sur le panneau. Les effets de la marque de bonification d'un catalyseur ne se produiront que lorsque les ingrédients sont placés dans la case appropriée, tandis que le placement et l'effet de la marque de bonification du catalyseur varient en fonction du catalyseur. Tentez de synthétiser des éléments encore meilleurs en combinant habilement des éléments de synthèse et des catalyseurs.



- Les principaux types de bonus consistent en une augmentation et diminution de la qualité, une augmentation et une diminution de la quantité des caractéristiques spéciales reportées, une augmentation et une diminution du niveau d'effets (la barre d'efrets du côté droit, etc), une augmentation et une diminution de la quantité que vous pourrez créer, etc. Il est important de choisir le meilleur catalyseur en fonction des éléments que vous utilisez pour la synthèse.







- Selon les ingrédients que vous utilisez pour la synthèse, les caractéristiques particulières des ingrédients peuvent être conservés. En combinant des éléments tels que des catalyseurs qui augmentent le nombre de caractéristiques spéciales qui se prolongent, vous pourrez créer un objet encore meilleur.







Utilisation des effets des éléments d'activation



Il existe plusieurs types d'éléments d'activation et chacun possède un effet différent. Comme il y a des éléments d'activation qui affectentt chaque case via une simple utilisation, ainsi que des éléments d'activation qui changent la couleur des cases, la façon dont vous placerez les ingrédients et les éléments d'activation que vous utiliserez sera important.



Ici, nous allons voir les synthèses en utilisant les mêmes ingrédients et les mêmes emplacements, mais avec des éléments d'activation différents.



-Il y a une situation ou un élément d'activation n'a pas été utilisé. Les couleurs des cases sont dispersées et des couleurs sont aucun rapport avec le niveau d'effet est visible.







Effet de l'élément d'activation : Modification.



En utilisant un élément d'activation avec l'effet "changer", les couleurs de toutes les cases colorées dans lesquelles les ingrédients ont déjà été placés changeront et auront une couleur différente.







Effet de l'élément d'activation : Recoloration adjacente.



Lorsqu'un ingrédient a été placé sur une case colorée, les cases adjacentes de la même couleur deviendront également de la même couleur. Le changement de couleur dépend de l'élément d'activation.







Effet de l'élément d'activation : Insertion.



Lorsqu'un ingrédient a été placé sur une case colorée, les carrés qui s'étendent horizontalement, verticalement et même en diagonale à partir de cette case changeront de couleur. Le changement de couleur dépend de l'élément d'activation.







Effet de l'élément d'activation : Recoloration totale.



Lorsqu'un ingrédient a été placé sur une case colorée, toutes les cases de la même couleur que cette case changeront de couleur. Le changement de couleur dépend de l'élément d'activation.







■ Accepter les requêtes des gens de la ville !



Développer votre réputation à l'Atelier est indispensable pour augmenter le rang de votre Atelier. Afin de devenir plus célèbres, Lydie et Suelle iront au tableau d'affichage à l'extérieur du château royal avec leur "cahier d'ambitions" en main.



Accepter toutes sortes de demandes



Vous pouvez accepter des demandes sur le tableau d'affichage à l'extérieur du château royal, dont le contenu est grossièrement divisé en collecte d'objets et élimination de monstres. En remplissant ces requêtes, vous pourrez gagner des récompenses telles que de l'argent ou des objets utiles. Faites de votre mieux non seulement pour les habitants de Melveille, mais également pour les récompenses et surtout pour remplir votre cahier d'ambitions.



1) - Accepter une demande :



Il y a un tableau d'affichage à l'extérieur du château royal ou les requêtes sont affichées. Vous pouvez accepter plusieurs demandes à la fois, alors choisissez celles qui vous intéressent et qui surtout sont à votre portée.







2) - Réussissez la requête en question :



Combat contre la cible à éliminer. La zone ou réside le monstre ciblé est écrite sur la requête en question. Remplissez chaque demande en alternant les voyages entre le monde réel et les mondes faits de peintures mystérieuses.







3) - Effectuez votre rapport :



Après avoir rempli une demande en toute sécurité, retournez voir la réceptionniste sur le tableau d'affichage à l'extérieur du château pour signaler l'achèvement de la requête et recevoir votre récompense.







■ Peu importe ce qui se passe, tout ira bien si vous êtes avec vos amis !



Dans le monde réel et les mondes faits de peintures mystérieuses, diverses difficultés et mystères se présenteront aux jumelles et à leurs amis. Cependant, en faisant face à ces nombreux défis ensemble, il n'y aura pas de remplacement pour les fiables compagnons des jumelles.



- Pendant la recherche d'ingrédients à utiliser pour une synthèse, les jumelles remarquent un tonerre fréquent à Melveille. Cela pourrait-il être un avertissement pour quelque chose de mauvais sur le point d'arriver ?







- Lydie entend la voix de quelqu'un provenant du sous-sol de l'Atelier, où elle vit avec sa soeur. Une voix à la fois douce et calme...







Les amis voyageant avec les jumelles



- Matthias Ferrié Adalett :



Afin de protéger Lydie et Suelle du danger, Mireille, une soeur plus âgée, confie à Matthias la garde des jumelles. Il est hésitant quand il s'agit d'affronter de puissants monstres, alors sera-t-il capable de faire des choses lorsque cela s'avérera nécessaire ?







- Firis Mistlud :



L'alchimiste voyageuse Firis. Il semblerait que le monstre qu'elle a vaincu était le défi établi pour l'examun des jumelles afin d'augmenter leur rang à l'Atelier. Son rang de l'Atelier est dorénavant encore plus élevé que celui des jumelles.







- Alt :



Alt est un jeune garçon enveloppé de mystère, que les jumelles rencontrent lors de leur enquête sur les peintures mystérieuses. Plutôt que de leur remettre sa peinture, il propose de les aider dans leur enquête. Il s'intéresse à la fois aux mondes faits de peintures mystérieuses, mais également aux jumelles.







- Sophie Neuenmuller :



Une alchimiste qui souhaite le bonheur de tous. Lorsque Lydie et Suelle tentent d'abandonner face à de puissants monstres qui sont hors de leur pouvoir, Sophie débarque avec un visage souriant pour faire un discours aux jumelles.







- Peuimporte la situation, crois en toi, qui est venu jusqu'ici et en tes amis qui sont fiables et qui sont irremplaçables.







■ Voyager autour des mondes de peintures mystérieuses !



Un jardin de fleurs ou l'on peut voir des îles flottantes, une caverne brillante couverte de glace et qui ne fond jamais. Les mondes faits de peintures mystérieuses sont remplis de choses mystérieuses. Jamais auparavant, des paysages et des rencontres de ce style n'auraient pu être possibles pour Lydie et Suelle dans ces mondes.



Monde de peinture mystérieuse : Forêt bruyante



La "Forêt Bruyante" est un monde qui porte bien son nom ou les voix bruyantes du peuple ne cessent jamais. Dans cette forêt sombre, Suelle découvre un signe qui maudit celui qui le lisent.







Monde de peinture mystérieuse : Unfell Great Falls



"Unfell Great Falls" est un monde de lave brûlante. Dans ce monde vit Fuuko, qui semble ne rien savoir sur led alchimistes.







Monde de peinture mystérieuse : Caverne brillante de glace



La "Caverne Brillante de Glace" est une grotre hivernale éternelle baignée par une atmosphère froide. Il semblerait que Lucia soit gelée dans la glace suite à l'attaque d'un monstre.







Les cultivés compagnons de la saga Mysterious



Sophie apparaîtra galamment lorsqu'on demandera son aide. Sophie, dont ses diverses aventures ont contribué à sa croissance, n'arrête jamais d'aller de l'avant pour pouvoir rêver de rendre beaucoup de gens heureux et faire de l'alchimie une réalité.







Les différents personnages qui entourent les jumelles



- Honette, la mère de Lydie et Suelle, a toujours de bons yeux lorsqu'il s'agit de ses filles. Honette à naturellement aimé les jumelles, mais également les autres membres de sa famille.







- Roger, le père des jumelles, crie sur Lydie et Suelle. Roger, qui est également un alchimiste, semble très stricte en matière de synthèse.







- Une image du modèle 3D de Lydie, Suelle et Fuuko, quand les jumelles rencontrent Fuuko à Unfell Great Falls.