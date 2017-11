Le but du jeu, c'est de devenir le (ou la) meilleur cuisinier du monde.

Éditeur : Adult Swim Games Développeur : Trinket Studios Genre : Action/RPG/Puzzle Game Prévu plus tard sur PS4 Date de sortie : 20 Novembre 2017 (Switch/ PC) Exclusivité temporaire console Switch

Who likes this ?

posted the 11/10/2017 at 02:28 PM by nicolasgourry