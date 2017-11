Falcom





Tokyo Xanadu eX+ s'offre une sortie en physique !



Les sorties niveau J-RPG s'enchaînent en ce moment, puisque c'est cette fois-ci au tour de l'Action-RPG de Falcom , a savoir Tokyo Xanadu eX+ de se voir attribuer une date de sortie définitive en occident, dont notamment en Europe. En effet, son editeur Aksys Games vient d'annoncer qu'il sortira le 8 décembre en Amérique du Nord et en Europe sur PlayStation 4, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. De plus, une version PC via Steam est également prévue (comme la plupart des jeux Falcom ), mais ne possède à l'heure actuelle toujours aucune date de sortie. Ghostlight Games , qui aide actuellement Aksys Games à porter sans encombre Tokyo Xanadu eX+ sur PC propose actuellement une bêta fermée sur le jeu.



Résumé !



Aksys Games et Falcom sont fiers de vous présenter Tokyo Xanadu eX+ , un Action-RPG massif ! Il y a 10 ans, un tremblement de terre colossal à dévasté la ville de Tokyo et à changé ses habitants pour toujours. La ville à depuis été reconstruite et la vie en elle-même est lentement retournée à un semblant de normalité. Cependant, en dehors de cette métropole nouvellement reconstruite se trouve un autre monde arborant un secret sinistre. Le tremblement de terre ayant ravagé Tokyo a été en réalité causé par l'apparition d'un monde fantôme mystérieux et mortel connu sous le nom de Éclipse. Maintenant, des actions doivent être prises pour contrecarrer les légions de Éclipse et assurer la protection de la paix durement acquise.



Caractéristiques !



Nouveaux scénarios - Appréciez des histoires uniques qui se déroulent après l'histoire principale. Une fois que vous aurez fini le jeu, obtenez l'accés à de toutes nouvelles quêtes et continuez votre aventure.



Nouveaux personnages jouables, nouveaux monstres, donjons et boss - Jouez avec le mystérieux chevalier, le Linceul Blanc (White Shroud). Brandissez sa force incroyable et le pouvoir de la lumière pour terrasser les vils monstres et boss vicieux ! De plus, de nouveaux donjons seront disponibles, mais également de nouveaux types de monstres et de boss géants.



Nouveaux modes : Time Attack et Boss Rush - Dans le mode Time Attack, battez les différents boss qui apparaissent dans l'histoire principale le plus vite possible. Dans le mode Boss Rush, vous pouvez vous battre contre chaque boss les uns après les autres.