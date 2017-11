Gust





Deux minutes inédites de gameplay !



En attendant les prochaines informations qui arriveront normalement lundi prochain via le magazine Famitsu, Gust vient de mettre aujourd'hui en ligne une toute nouvelle vidéo de gameplay pour son futur Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Cette vidéo se focalise principalement sur l'exploration des maps et on remarquera que celles-ci sont plus jolies, mais également plus variées que dans le précédent opus Atelier Firis : The Alchemist and the Mysterious Journey .



