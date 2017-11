Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

Les trois titres sortiront d'ici septembre 2018 au Japon...

Falcom n'en a toujours pas fini avec la longue et magnifique saga des The Legend of Heroes et principalement la sous-série "Sen no Kiseki" (et c'est tant mieux). En effet, la compagnie Japonaise à annoncé son intention de sortir dans un futur relativement proche The Legend of Heroes : Sen no Kiseki et The Legend of Heroes : Sen no Kiseki II sur PlayStation 4, ainsi qu'un tout nouveau volet de The Legend of Heroes : Sen no Kiseki lors d'un briefing sur leurs résultats financiers pour l'exercice actuel se terminant en septembre 2017. Ces trois titres devraient être finalisés d'ici septembre 2018 au Japon.



Dans ses prévisions concernant l'exercice actuel se terminant en septembre 2018, Falcom à déclaré ceci :

«Au cours du prochain semestre, nous prévoyons de publier le dernier volet de la saga The Legend of Heroes : Sen no Kiseki sur PlayStation 4. Nous prévoyons également de sortir The Legend of Heroes : Sen no Kiseki et The Legend of Heroes : Sen no Kiseki II , également sur PlayStation 4.»