Aquaplus





Sortie prévue pour le 26 avril 2018 !



Tout est dans le titre une fois encore. Le dernier numéro du très prolifique magazine Weekly Famitsu vient juste d'annoncer qu'un remake du tout premier Utawarerumono verra le jour très prochainement. Celui-ci se nommera Utawarerumono : Chiriyuku Mono e no Komoriuta et sortira très exactement le 26 avril 2018 au Japon sur PlayStation 4 et PS Vita.



Le jeu sera d'ailleurs disponible en trois versions différentes : Tout est dans le titre une fois encore. Le dernier numéro du très prolifique magazinevient juste d'annoncer qu'un remake du tout premierverra le jour très prochainement. Celui-ci se nommeraet sortira très exactementLe jeu sera d'ailleurs disponible en trois versions différentes :

* Édition Standard - 6,800¥.



Cette édition contiendra un exemplaire du jeu, tout simplement.



* Édition Premium - 9,800¥.



Celle-ci contient en plus du jeu un anime en Blu-ray nommé "Splendid Days of the Tuskuru Imperial Princess", un anime qui raconte l'histoire de la jeune Kuon et dans lequel de nombreuses personnes de Tuskuru apparaissent. Mais ce n'est pas tout, puisque cette édition contient également un CD de l'OST du jeu, ainsi qu'un Artbook.



* Trilogy Box - 12,000¥.



Cette édition (vu son titre et en l'absence d'informations) doit très certainement contenir Utawarerumono : Chiriyuku Mono e no Komoriuta , Utawarerumono : Mask of Deception et Utawarerumono : Mask of Truth .

De plus, ce remake contiendra les choses suivantes :

* Chaque scène a été améliorée. Et toutes les scènes seront en haute définition.



* L'opening a été refait et sera en haute résolution.



* Il existe un mode spécial avec des musiques améliorées.



* Les combats se déroulent désormais dans des environnements entièrement en 3D.