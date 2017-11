Classic Delta Anniversary Collection

CLASSIC DELTA SQUAD PACK

PACK DELTA HEBDOMADAIRE

11/6 - 11/13: Dom

11/14 - 11/19: Cole

11/20 - 26/11/11: Marcus

11/27 - 12/3: Baird

Événements hebdomadaires

6 - 13 NOVEMBRE: CLASSIQUE DOUBLE XP ET GEARS 1



Chaque playlist de Gears of War 4 reçoit le traitement Double XP pour cette semaine de célébration du 11ème Anniversaire!



Gears 1 Classic c'est l'exécution old school avec des auto-renouvellements rapides avec des cartes de Gears 1 , ainsi que le retour de l'équipe Marcus et RAAM Grosses têtes de l'année dernière! Cherchez un nouveau défi d'armes incendiaires et inscrivez-vous dès mardi où vous serez mis au défi de réaliser des objectifs dans cette playlist pour mériter le très convoité Gnasher Flamme.



Dom est le personnage vedette de notre Pack hebdomadaire Delta durant cette période.

14 AU 20 NOVEMBRE: CLASSIQUE Gears Of War



Une fête comme en 2008. Gears 2 Classic réunit Guardian et KOTH dans cette playlist 2XP avec seulement des cartes et des armes qui sont apparues dans Gears of War 2. Il y aura aussi un nouveau Skin Flamme à saisir si vous pouvez compléter les nouveaux défis de cette playlist.



Cole est le personnage vedette de notre Pack hebdomadaire Delta durant cette période.

20 - 27 NOVEMBRE: remerciements



Thanksgibbing sera de retour sur Gears of War 4! Cette variante de KOTH vous arme d'une Cluckshot ( BoomShot avec une poule a l’intérieur) pour une tonne de plaisir explosif - et vous pouvez gagner la peau de l'arme animée Cluckshot grâce à une autre série de défis à compléter.



Marcus est le personnage vedette de notre Pack hebdomadaire Delta durant cette période.

27 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE: Torque Bow Tag



Le Torque Bow Tag est de retour pour la première fois depuis février! Mettez la main à la pâte pour mériter votre Skin Coeur en complétant des défis et gagnez Double XP exclusivement dans cette playlist.



Baird est le personnage vedette de notre Pack hebdomadaire Delta durant cette période

Cela fait 11 ans que Gears of War est sortie en magasin pour la première fois le 6 novembre 2006. Beaucoup d'entre nous ici ont encore des souvenirs saisissants de Gears of War pour la première fois sur Xbox 360 - instantanément saisi par le monde, les personnages et le gameplay qui ne ressemblaient à aucun autre jeu avant lui.Notre grand anniversaire Gears semble également particulièrement poignant cette année. Les premiers Gears of War ont propulsé la fidélité graphique sur la console à de nouveaux sommets et, aujourd'hui, les joueurs du monde entier peuvent expérimenter un nouveau bond en avant dans les graphismes de la console pour Gears sur Xbox One X. L'équipe est vraiment fière de ce que nous avons pu accomplir avec Gears of War 4, renforcé par la puissance de la Xbox One X, et nous espérons qu'elle vous laissera ce sentiment d'admiration que vous aviez quand vous avez vu Gears of War sur votre Xbox 360 pour la première fois.Pour célébrer cet événement marquant, nous consacrons le mois de novembre à un événement festif d'envergure ! Il y en a des tonnes qui se succèdent - du retour de Classic Delta Squad (!!), au Double XP, aux événements spéciaux hebdomadaires,et des petites surprises saupoudrées tout au long du mois.Commencez-en regardant la bande-annonce ci-dessus et ensuite, faites défiler la bande-annonce vers le bas pour obtenir des détails sur tout ce que vous pouvez être coincé dans ce mois-ci à partir de 10h du matin le 6 novembre!Classic Delta Squad est de retour pour le 11e anniversaire! Collectionnez Marcus, Dom, Cole et Baird (oui, ses cheveux inclus!) dans leur style original Gears of War. Ce mois-ci, nous vous proposons deux façons de compléter votre collection d'armes commémoratives Classic Delta et 11e anniversaire:Disponibles, tout au long du mois de novembre, ce jeu de 5 cartes contient une chance de jouer l'un des 4 personnages de Delta - Marcus, Dom, Cole et Baird - ainsi que l'ensemble commémoratif de 11 ans d'armes Gears! C'est la façon la plus rapide de compléter votre collection 11e anniversaire.Le Classic Delta Gear Pack est disponible jusqu'au 3 décembre pour 2000 Crédits, y compris l'option de la variante Mega Pack pour l'argent réel qui garantit un personnage Delta Squad.Pour ceux qui ont moins de crédits à dépenser, un membre de Delta Squad sera disponible chaque semaine dans un forfait spécial de 400 unités de crédit limité dans le temps!Ce plus petit Gear Pack contient 3 Cartes - une Horde Bounty ou 11YOG emblème, plus deux objets de la collection 11 Years of Gears (qui comprend une chance cette semaine, le membre de l'escouade Delta en vedette). Ces Packs ont une grande chance de faire tomber le personnage, mais vous aurez besoin de les attraper pendant que la disponibilité dure. Si vous manquez l'occasion, vous aurez toujours la chance de les ajouter à votre collection via le Classic Delta Squad Pack.Voici l'horaire à partir duquel vous pouvez trouver chaque personnage dans le Pack hebdomadaire Delta: