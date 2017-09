Développeur : Qubic Games

Genre : Shoot Arcade

Switch : 15 septembre 2017

PS4 : 19 Septembre 2017



Il y a :Un mode solo et multijoueurDeux modes de difficulté : Normal et HardUne prise en main rapide, mais une difficulté progressive12 systèmes planétaires uniquesUne grande variété d'armes et d'ennemisIntroduction du jeu (Vidéo)