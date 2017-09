Les dévastations sans précédent causées par de multiples ouragans et le récent tremblement de terre fait des ravages sur d'innombrables personnes et leurs communautés.



Depuis 2006, les fans de Gears ont incarné l'esprit de "Never Fight Alone", en s'unissant pour aider les causes et les œuvres caritatives du monde entier plus de fois que nous ne pouvons en compter. Nous vous invitons tous à vous réunir une fois de plus et à vous joindre à nous pour aider les personnes touchées par cette dévastation en ces temps difficiles.



Pour soutenir les efforts de secours sur le terrain, nous publions la collection Carmine Gear Pack en tant que paquet de charité spécial, avec 100% du produit des ventes de tous les paquets allant directement à la Croix-Rouge pour soutenir les zones touchées. Chaque Pack que vous achetez fera une différence, même si vous possédez tout le contenu, et il est disponible jusqu'au dimanche 10 septembre à 10h .



Nous vous encourageons à nous aider autant que possible, comme vous le souhaitez. Que vous fassiez un don par le biais de ce Pack, directement à une œuvre de charité de votre choix ou que vous aidiez simplement à faire connaître les grandes causes en faisant tellement de choses - merci.a tous

The Coalition a mit en place ce Week-end un Pack Carmine Charity pour venir en aide aux victimes des récentes catastrophes naturelles , Reversant au passage 100% de l'argent sur chaque Pack Carmine Charity a la croix rouge .Voici le communiquéLe tireur d'élite locuste est arrivé dans Gears of War 4! Recueillez la peau des armes antiacridienne et de la carabine antiacridienne dans ce pack de 400 unités de crédit communautaire, disponible jusqu'au vendredi 15 septembre.De plus, nos personnages Craftable ce mois-ci sont les UIR Elite Soldiers, de retour de leur première apparition en décembre de l'année dernière.Nous allons ajouter plus de contenu et de Community Gear Pack à partir de la première année dans le jeu notamment tant que Personnage Craftable dans un avenir proche.Restez à l'écoute pour plus d'informations dans les mois à venir.Nous sommes ravis d'annoncer que notre notre Matchmaking basé sur les compétences améliorées arrivent le mercredi 13 septembre! Non seulement cela, mais nous passons aussi à la 2e saison classée! Oui, c'est vrai, votre bataille pour le meilleur classement possible dans la saison 1 s'achève mercredi 13 septembre.Une fois la transition terminée, vous devrez recommencer votre parcours pour déterminer votre Rang. Si vous avez participé activement à la saison 1, nous tiendrons compte de votre placement antérieur au moment de déterminer votre niveau dans ces jumelages.Nous visons à ce que les récompenses de la saison 1 soient distribuées peu de temps après, en fonction de votre plus haut classement dans la saison (et non pas de votre placement final).Récompenses saison 0 offertes plus tôt cette semaine (meilleure que jamais, nous l'espérons!) alors que nous préparons notre transition à la 2e saison classée.Il y a eu un problème avec l'emblème Onyx pour la saison 1 sur lequel nous travaillons à la réparation. Nous avons envoyé des pistolets Onyx Snub pour excuser le retard à tous les joueurs de la saison 1.Nous devrons attendre la prochaine mise à jour pour vous procurer votre emblème Onyx, mais il sera toujours en route vers vous.Nous avons maintenant doublé le bonus de crédit du premier gain du jour de 100 crédits à 200. Nous chercherons à ramener des bonus plus élevés en tant qu'événements à durée limitée dans le futur.Horde Frenzy et Feral Horde sont disponibles en Privé sur toutes les cartes et toutes les difficultés! Allez à Horde Private Match, les paramètres, les listes d'ennemis et choisissez votre défi !Competitive 2.2 est maintenant Competitive 2.3! Rendez-vous sur notre page officielle pour toutes les infos.C'est tout ce que nous avons dit. Passez une bonne journée sur Gears .