Summer Lesson : Chisato Shinjo - Shichiyou no Etude , le nouvellement annoncé troisième épisode de la saga de Bandai Namco destiné au PlayStation VR sortira très exactement le 12 octobre au Japon sur PlayStation 4 au tarif assez light de 2,980¥. C'est ce qu'a annoncé en tout cas aujourd'hui-même le Weekly Famitsu. Une édition deluxe qui inclue en plus du jeu une figurine en SD de Chisato et un custom thème PlayStation 4 sera également commercialisée au tarif de 8,320¥.



Chisato Shinjo est doublée en Japon,ais par Marie Hatanaka, elle a des cheveux noirs assez courts et elle est la fille unique d'un millionnaire. Elle est intelligente et studieuse, mais elle a également une personnalité nihilistique et rebelle. Elle embauche un professeur privé pour en apprendre plus sur la sagesse conventionnelle et la tendance de la mode du grand public.



Voici pour finir le futur planning des différents contenus à venir :

“Red Carpet Magic Hour”



“Cool Breeze Break Time”



“Extra Scene : Evening Youth Chapter”



“Extra Scene : Performance Chapter”