Playstation VITA

Après plusieurs épisodes sortis respectivement sur Xbox 360, PSP, PS3, PS Vita ou encore PS4 et dont les deux derniers volets sont sortis en Europe en VOSTA et en boîte sur les consoles PlayStation, la célèbre saga de Visual-Novel, a savoir Steins;Gate revient avec un tout nouvel épisode. En effet, 5pb. vient d'annoncer et de manière officielle avec un logo à la clé un certain Steins;Gate Elite sur PlayStation 4 et PS Vita (même si l'annonce date réellement du mois de mai). Mais cette fois, le Weekly Famitsu balance une fenêtre de sortie et le Visual-Novel de 5pb. sortira au printemps 2018 au Japon.



Des détails supplémentaires devraient également être leakés très prochainement.