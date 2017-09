Après deux opus controversés sur PS Vita et uniquement disponibles au Japon (ceux qui ont fait le jeu comprendront de quoi je parle). Voila que la licence Bullet Girls revient sur le devant de la scène vidéoludique pour le bonheur des uns et le malheur des autres. En effet, D3 Publisher et Shade viennent d'annoncer aujourd'hui-même par le biais de Famitsu un certain Bullet Girls Phantasia sur PS Vita, mais également sur PlayStation 4 et qui sortira très exactement au printemps 2018 au Japon.



Au niveau des informations données par Famitsu et Gematsu, on sait que Bullet Girls Phantasia se déroule dans un autre monde ou les joueurs affronteront des monstres en utilisant des armes, des épées, de la magie, des armes légères et même des tanks. Les joueurs se battront aux côtés de personnages de soutien. La "Panchira Action" (PTA, l'action permettant de montrer les sous-vêtements) ainsi que le système d'interrogatoire des jeux précédents sera également de retour.



Pour finir, voici les personnages confirmés dans le jeu :

* Aya Hinomoto (doublée par MAO)



* Yurina Kanezono (doublée par Aya Uchida)



* Silvia Hortensia (doublée par Haruka Yamazaki)



* Saravio Rett (doublée par Asuka Nishi)