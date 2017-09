Nous sommes en 1936.

D’étranges artéfacts antiques apparaissent sur les marchés noirs autour du globe. Des rumeurs se répandent quant à l'existence d'un nouvel élément, appelé Valkyrium 500 par les chercheurs allemands. Sous le manteau, certains évoquent un « Projekt Walhalla » secret, dont la finalité reste obscure. Dans le même temps, on rapporte que des agents du Reich conduisent des excavations frénétiques à travers le monde.

Ces objets déconcertants ont aussi réussi à attirer l’attention de riches collectionneurs privés. En tant que propriétaire de Lankford & Co, une entreprise spécialisée reconnue pour son habilité à récupérer discrètement et rapidement des objets rares, vous vous en réjouissez.

Vous devez découvrir les restes d’une civilisation oubliée avant que les allemands ne le fassent. La manière dont vous y arriverez dépend de vos choix et de votre groupe disparate d’aventuriers excentriques !



Pour le plaisir des mirettes et des câbleurs télécom, voici des gifs !