Bonsoir, voici enfin l'histoire de Mei et de son droïde Flocon ( vous savez cette nana qui vous congèle, se fout de vous puis vous balance un pic de glace plein tête et vous dégomme), résumée via ce petit court métrage, qui est comme toujours avec Blizzard au top techniquement, même si pour le reste je lui préfère les deux dragons et le dernier Bastion.Bref :Une fois de plus, quand je vois ça je me dis qu'un long métrage ce serait le pied !Ensuite voici un message des dev' (VOST) sur les nouveautés à venir avec la nouvelle saison d'Overwatch :Y'a plus qu'a attendre le rework de DVa qui semble prometteur ( baisse de la durée de sa matrice, mais utilisation des armes en plein dash, et nouvelle capacité : des missiles ! )Pour le reste, la prochaine saison sera plus courte, et logiquement, à la fin de vos parties de placement, le niveau que vous obtiendrez sera cette fois plus représentatif !Pour le reste c'est dans la vidéo