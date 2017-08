Puisquene parvient toujours pas à nous rassurer, on va se consoler avec ce qui reste pour le moment un merveilleux jeu du passé:. On connait tous la réputation de ce jeu de légende, et même si on apprécie pas, difficile de nier qu'il fut à l'époque une véritable bombe dans le milieux.. À croire que quand SEGA s'est rendu compte du gouffre financier qu'était la série et a tout annulé à son sujet, ils ne l'ont vraiment pas fait à moitié !Le titre n'est rien d'autre que le nom du lieux où on l'entend, à savoir "l'orphelinat des enfants de la lune" au 8ème étage du building Moon Child à Hong-Kong. On visite ce lieux qui transpire la nostalgie lorsque l'ont recherche Yuan, le travestit (oué, y'a un travestit dans Shenmue II, preuve encore une fois que le jeu est très mature et en avance sur son temps, ce genre de détail contribue à faire du jeu vidéo un média pour adulte, et non pour adolescent décérébré en manque de repaire...)Autre chose à savoir, contrairement à une idée reçue (qui est tout à fait légitime ma foi),. Impossible de savoir (toujours le même problème, pas d'OST officielle, donc aucun crédit...) qui a signé cette partition,Alors, bien sur, j'aurais put choisir mieux, les OST de Shenmue I&II comportent très probablement de meilleures pistes que celle-ci, mais il s'avère qu'elle m'a vraiment marquée surtout quand elle est associée au décors dans laquelle on l'écoute.