Les inscriptions à le beta de Dragon Ball FighterZ sont ouvertes sur PS4 et One, et aura lieu du 16 au 18 septembre 2017, et contiendra 10 personnages jouables (Gokû, Vegeta, Gohan, Freezer, Cell, Majin Buu, Futur Trunks, Piccolo, C-16 et C-18 ).Une Bêta ouverte a également été annoncée aujourd’hui, prévue pour janvier 2018.Dragon Ball FighterZ est lui attendu pour février 2018 sur PS4, XBOX One et PC.Voici les horaires et dates :Samedi 16 septembre de 11h à 14hSamedi 16 septembre de 19h à 22hDimanche 17 septembre de 3h à 6hDimanche 17 septembre de 22h à 1h