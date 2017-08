Playstation 4

Avec la sortie en octobre du nouveau Taiko no Tatsujin et celle de Hatsune Miku : Project Diva Future Tone DX en novembre, on peut dire que les jeux musicaux reviennent en force sur PlayStation 4. Rt vu qu'on parle de jeux musicaux, cela tombe bien, puisque Sega vient de balancer un trailer montrant le début de son futur Hatsune Miku : Project Diva Future Tone DX , qui sortira bien évidemment en dématérialisé, mais également en version boîte, contrairement à la version précédente du jeu, a savoir Hatsune Miku : Project Diva Future Tone , sorti uniquement en dématérialisé, même au Japon.



En plus de tout le contenu du jeu de base, qui au passage est plutôt gigantesque et contenait "The Prelude", "Future Sound" et "Colorful Tone", Hatsune Miku : Project Diva Future Tone DX propose également de nouvelles chansons comme par exemple "Ghost Rule" et "Suna no Wakusei Feat". Hatsune Miku aura également de nouveaux modules pour chaque chanson, ainsi qu'un module spécial nommé "Hatsune Miku 10th Anniversary Commémoration". Enfin, les joueurs qui possèdent déjà la version dématérialisée pourront s'ils le souhaitent, acheter uniquement le contenu supplémentaire sur le PlayStation Store, le tout sans avoir besoin de racheter cette nouvelle version, ce qui est une excellente nouvelle.



Hatsune Miku : Project Diva Future Tone DX est développé et édité par Sega . Le titre sortira très exactement le 22 novembre au Japon exclusivement sur la PlayStation 4 de Sony, que ce soit en boîte ou en dématérialisé. Concernant la version boîte, plusieurs éditions seront au programme et on ignore pour le moment s'il sortira en occident comme le précédent volet.