Disons le tout de go, Battle Out Run n'a pas l'aura de son illustre ainé. Pourtant, calquer son principe sur un concurrent n'en fait pas un mauvais jeu. Battle Out Run reste divertissant et ajoute quelques éléments à son gameplay intéressant (le camion dans lequel on peut améliorer les performances de son bolide). Mais globalement, l'effet d'excitation s'est tarit. Les courses sont relativement ennuyeuses et atteindre sa cible a des effets frustrants la plupart du temps dut au fait qu'il faille reproduire l'effort un grand nombre de fois. La difficulté est intransigeante et la moindre erreur de parcours peut avoir des conséquences désastreuses sur le timer, vous empêchant de cumuler de précieux points pour améliorer votre véhicule, augmentant sans cesse la difficulté de facto. La question de savoir s'il est meilleur que Chase HQ ne se pose presque plus étant donné que Battle Out Run n'est pas un jeu indispensable, individuellement parlant. Mais si vous voulez à tout prix savoir, je suppose que oui, le jeu de SEGA reste tout de même meilleur que celui de Taito (sur Master System, entendons-nous bien).



Dans le test de Out Run, j'expliquais que SEGA avait fait le choix stratégique de commercialiser un grand nombre de jeux en Europe au détriment des USA (300 chez nous contre 100 seulement aux USA et au Japon). Battle Out Run fait parti de ces jeux exclusivement destinés au marché européen (c'est suffisamment rare pour le noter. De nos jours, ce serait carrément impossible de voir un jeu réservé à nous seuls. Même le plus minable des petits jeux smartphone s'exporte jusqu'au Chili désormais!). Quand bien même, si vous avez le choix, préférez le Out Run original, beaucoup plus emblématique et très certainement plus savoureux avec le temps.

En regardant la liste des jeux déjà testés sur Retro Gamekyo, je me suis dis qu'il serait de bon ton de parler d'une suite, car après tout, les longues et belles séries font partie intégrante de notre loisir favoris. Et elles peuvent comporter aussi leur lot de vilains petits canards malheureusement (Snake's Revenge, Devil May Cry 2, Bubsy 3D, Alundra 2...). Aussi, j'avais envie de vous parler de SEGA et de sa Master System, parce qu'on en parle assez peu et que c'est un tord. Alors, Out Run s'est imposé tout naturellement. Seulement voilà, le second jeu de la série Out Run à être sorti chronologiquement n'est pas à proprement parler un deuxième opus. En effet, Out Run 3D est en fait une refonte du premier, déjà testé ici, dont les graphismes furent adaptés pour les lunettes 3D de SEGA (seuls 8 jeux seront développés pour cet accessoires ultra précoce mais qui n'a intéressé que peu de monde). Pas de quoi en faire un véritable test à part entier, en somme. Autant aborder immédiatement le jeu suivant, qui pour le coup mérite plus amplement le coup d’œil : Battle Out Run.Sorti en 1989, Battle Out Run n'est pas réellement un Out Run pur jus. Battle Out Run s'inspire grandement d'un autre jeu de course sorti un an plus tôt, Chase HQ, le titre de Taito. Là où SEGA a été malin, c'est qu'ils ont sut développer Battle Out Run avant que la conversion de Chase HQ soit faite pour la Master System, imposant tout naturellement leur soft au détriment de l'autre. De plus, la qualité graphique de Chase HQ sur Master System laissant à désirer, et le nom de Out Run étant déjà populaire auprès des joueurs, SEGA avait tout à y gagner.Quand on regarde ce qui compose ce Battle Out Run, on ne sait même pas véritablement si celui-ci s'inspire de Chase HQ ou si le soft est une bête réponse à Taito afin de ne pas laisser le concurrent occuper seul le créneau. Car ce qui fait de Battle Out Run un Out Run pèse bien léger en comparaison de tout ce qui fut apporté. Tout d'abord, on retrouve la fameuse Ferrari rouge, toujours sans licence officielle d'utilisation mais qu'importe. SEGA a des couilles et n'a pas peur des procès. Ici, on dirige ce qui semble être une F40, modèle plus récent que la Testarossa du premier. On dispose toujours de la radio qui comporte cette fois-ci non plus trois pistes mais quatre. Plus nerveuses que ce que nous avait habitué le compositeur Hiroshi Kawagushi sur l'ainé de la série, ce changement de ton colle bien au principe plus agressif de Battle Out Run. Car comme son nom l'indique, il va y avoir de la bagarre, cette fois-ci !Le but désormais n'est plus de rallier un point A à un point B au terme d'un parcours sur une autoroute ensoleillée, mais d'intercepter un criminel lui-même à bord de son bolide. Et comment fait-on cela ? En lui rentrant dans le fion, genre carrément. Outre cette particularité qui je vous l'accorde, peu changer l'expérience de jeu du tout au tout, les tracés restent très linéaires. Quelques virages délicats et des obstacles vous barrerons la route néanmoins. Parmi eux, des voitures qu'on ne sait pas trop si elles sont celles d'autres criminelles ou celles d'automobilistes juste inconscients et chauffards à leurs heures perdues. Car leur propension à virer sous votre nez par surprise pour vous rentrer dedans garantie une difficulté très élevée. Le timing est serré, et à chaque fois que vous parvenez à percuter la voiture cible, le jeu est programmé pour vous faire ralentir sévèrement tandis que la cible s'envole vers l'horizon. Il faut alors persévérer et reprendre le cycle de course poursuite de nombreuses fois avant d'arrêter la cible. Le timer est très important car meilleur il est et plus de points vous gagnez. Points à dépenser dans le magasin – en vérité un gros camion-garage dans lequel vous pouvez entrer par l'arrière à chaque mi-parcours de course. Il y sera possible de modifier la carlingue pour plus de résistance, les pneus pour une meilleure maniabilité, le moteur pour plus de puissance et le châssis pour une meilleure tenue de route notamment dans les virages. C'est là aussi où l'on achète la nitro, c'est-à-dire le turbo, très utile car disposant d'une jauge assez longue (contrairement à Chase HQ qui réclame l'obtention de plusieurs charges de nitro cumulable pour être efficace).Ce turbo aurait put être pleinement une bonne idée si seulement son animation et son bruitage ne seraient pas aussi... déroutants. En effet, les développeurs n'ont visiblement pas jugés bon de concevoir une animation spécifique puisque dés que vous allumez le nitro, la voiture prendra la même animation que si vous freinez des quatre roues. Le bruitage quant à lui sera un agaçant crissement de pneu, là encore identique au bouton de frein. Ce qui m'amène à parler de l'aspect visuel du jeu. Autant le dire, Battle Out Run est très semblable à son grand frère. Le seul soucis, c'est que contrairement à lui, il se déroule intégralement aux USA. En atteste la carte qui vous indique dans quelle grande ville nord-américaine vous vous trouvez (ce qui est sympa, c'est qu'on peut débuter par le circuit que l'on veut sans ordre précis). Ainsi, les bas-côtés et les fonds de décors panoramiques seront relativement semblables. La forme des buildings, parfois quelques montagnes (notamment dans le niveau du Grand Canyon) et la couleur du ciel pour simuler une heure de la journée en particuliers seront les seules différences notables. Un travail de graphiste bien fade de toute évidence, Out Run premier du nom souffrait déjà passablement de ce genre de défaut quand bien même son ambiance californienne purement année 80 avait beaucoup de charme.Les décors ne sont donc pas très variés et le rebords des routes dramatiquement vide (une vaste esplanade monochrome parfaitement désertique à l'exception de quelques palmiers et un ou deux panneaux de signalisation routière). Les bifurcations et les structures plus complexes (les arches et les tunnels) présentes dans Out Run ont elles aussi disparues, malheureusement. À la place, on gagne des tremplins qui permettent de passer au dessus d'une ou deux voitures obstacles sans trop de difficulté, mais cela ne change pas foncièrement le rythme de jeu. Pour autant, l'aspect graphique de Battle Out Run n'est pas totalement dénué d'intérêt. Certes, les décors se répètent, mais comme évoqué un peu plus haut, l'ambiance Californie des années 80, avec le soleil sucré, les belles nana en bikini et la furieuse Ferrari écarlate ont de quoi charmer l’œil. L'animation est fluide et l'impression de route mobile comme un tapis à roulis sous une voiture fixe n'est pas trop étourdissant contrairement à d'autre titre du genre et de la même époque. Dernier détail à évoquer, le portrait des criminels à appréhender. Ils sont au nombre de neuf (deux partageant la dernière ville du jeu, New-York). Si leur tronche de méchants ne fait aucun doute quant à leur affiliation, on peut noter que certains semblent très clairement inspirés des stars du petit ou du grand écran des années 80, voir même du milieux de la musique. Ainsi, vous partirez à la poursuite de Mister T (L'Agence tout risque) à Miami, Tina Turner (Mad Max 3) à Las Vegas ou encore Al Pacino (Scarface) à Chicago. Une façon sympathique de donner un tout petit peu plus de cachet à un titre qui sans ça, se serait révéler bien terne. Quand bien même son rival direct sur la même console, Chase HQ ai bénéficié d'un traitement graphique désastreux (Battle Out Run s'en sort donc vainqueur presque par défaut), un peu plus de soin aurait été appréciable.