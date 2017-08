Le genre Shoot'em Up se porte plutôt bien en ce moment et les annonces se multiplient sur chaque support. En effet, après la version Steam et en attendant la sortie de la version Switch fraîchement annoncée (même si j'ai omis d'en faire une news), voila que l'on apprend que l'excellent Shoot'em Up Danmaku Unlimited 3 est disponible sur les appareils iOS et Android.



Le Shoot'em Up du développeur Doragon Entertainement est donc disponible au doux tarif de 5,49€ sur l'AppStore et Google Play (depuis le 10 août très précisément) et pour l'avoir dosé vite fait, il est franchement excellent pour un jeu mobile.



Petit rappel avec le trailer de la version Steam :