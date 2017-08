Studio SiestA

Trouble Witches Origin

Cotton

Succes

Succes

Trouble Witches Origin

Darius Burst : Chronicle Saviours

Le Shoot'em Up du développeur, a savoir(très sympa au passage), disponible suret dont le premier volet fut sorti jadis survient de s'offrir un DLC inattendu en la personne de. Cette sorcière est loin d'etre une inconnue si l'on est joueur de Shoot'em Up depuis quelques années. En effet, il s'agit de l'héroïne d'un jeu s'appelant justement, développé paret qui a débutée, puis s'est déclinée sur d'autres supports commeCe personnage sera utilisable dans le mode Arcade, mais également dans le mode Histoire et le mode Score Attack. De plus,pourra également utiliser son fameuxdans chaque niveau, ce qui lui permettra d'augmenter son score de manière significative. Le retour de la sorcière aux cheveux rouges qui est autant surprenant que plaisant est peut-être même une sorte de teasing concernant un retour de la saga. Mais pour ça, il faudra voir avec son développeurToutefois, il semblerait que cette collaboration ne soit pas la seule concernantet qu'a l'instar d'un certainmultipliant les partenariats, d'autres collaborations avec d'autres développeurs et éditeurs sont dans les papiers. Dans tous les cas, sachez que ce DLC est actuellement venduPour finir, voici une vidéo du DLC en question :