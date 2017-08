Gust





Annoncé il y a quelques jours, voila que Gust commence sa communication autour de Atelier Lydie & Soeur : The Alchemists of the Mysterious Painting en dévoilant de premières informations, mais également des images plutôt jolies. Tout en rappelant bien évidemment que cet opus est le troisième et dernier volet de la saga Atelier faisant partie de la trilogie "Mysterious".



■ Un RPG avec un système ordinaire :







Le premier titre de la sous-série "Mysterious", a savoir Atelier Sophie : The Alchemist of the Mysterious Book et le deuxième titre, Atelier Firis : The Alchemists and the Mysterious Journey furent deux titres qui mettaient en place de nouveaux systèmes pour la saga Atelier.



Atelier Lydie & Soeur : The Alchemists of the Mysterious Painting mettra en avant la vie ordinaire et le quotidien de deux soeurs jumelles, a savoir Lydie et Soeuret permettra aux joueurs de vivre une aventure dans des mondes fantastiques et mystérieux faits de peinture. Comme dans les précédents opus de la saga "Mysterious", Atelier Lydie & Soeur : The Alchemists of the Mysterious Painting maximisera tout ce qui a fait la renommée de la saga Atelier et qu'on ne retrouve dans aucun autre RPG.



Atelier Lydie & Soeur : The Alchemists of the Mysterious Painting est basé sur le concept de la coexistence entre l'ordinaire et l'extraordinaire et utilisera une feature connue qui est appelée "le" système ordinaire, tout en y ajoutant des expériences extraordinaires.



Pour pouvoir l'exécuter ou plutôt lui donner vie, les développeurs ont choisi le thème de la peinture.







■ Histoire :



Dans la ville de Melveille, la capitale du Royaume d'Adalett, un petit atelier familial y a été établi.



Dans cet atelier vivent deux soeurs jumelles et qui sont des alchimistes débutantes et se nommant Lydie et Soeur. Les deux filles, passant leurs jours à aider leur père également alchimistes ont un rêve.



"Un jour, je veux diriger le meilleur atelier du pays."



Cependant, contrairement à leur rêve, les deux jumelles sont toujours inexpérimentés dans le domaine de l'alchimie. Malgré qu'ils s'impatientent concernant leur rêve qui dévie petit à petit et devant faire face à la réalité, chaque jour passe sans aucune inquiétude.



Puis un jour, les deux jumelles découvrent une peinture. Cette peinture était remplie d'un monde mystérieux, onirique et surtout remplie de matériaux jamais vus éparpillés telle une montagne.



Par le biais de cette rencontre inattendue avec cette peinture mystérieuse, le rêve des deux jumelles est soudain devenu plus proche de la réalité.







■ Personnages :



Lydie Marlen



* Design : Yuugen



* Âge : 14 ans



* Taille : 150cm



* Occupation : Alchimiste







La première des deux soeurs jumelles et également la plus âgée. Une fille qui travaille depuis toute petite avec son père à l'atelier de Melveille, la capitale du Royaume d'Adalett. Elle est insouciante, elle un du grand coeur et elle est sociable. Elle fait les choses et avance pas à pas et elle est également tête en l'air.



Elle n'est pas très douée pour bouger son propre corps. Mais elle est douée pour ce qui est d'étudier et possède un sens unique pour les arts.



Soeur Marlen



* Design : NOCO



* Âge : 14 ans



* Taille : 149cm



* Occupation : Alchimiste







La jumelle la plus jeune. Elle travaille bien évidemment avec sa soeur aînée Lydie à l'atelier familial. C'est un garçon manqué de nature intelligente et assez virevoltante. Elle demeure également assez espiègle et taquine envers sa soeur aînée Lydie.



Elle a l'air d'un génie, mais elle néglige généralement pratiquement tout. Cependant, elle déteste les insectes et provoquera un sacré remue-ménage si l'un d'eux atterrit par exemple sur son épaule.



■ Les jumelles toujours ensemble :







Lydie et Soeur sont deux soeurs jumelles qui sortent leur père de l'embarras en l'aidant à l'atelier familial. Pour devenir l'atelier numéro un du pays, ils y passent chaque jour et travaillent aussi dur que possible. Cependant, il y a presque aucun travail à l'atelier et ils passent chaque jour en vivant entourées de substances nues. C'est dans cet environnement que les obligations des deux soeurs deviendront encore plus fortes.



- Lydie, en tant que soeur aînée et également plus ferme, soignera sa cadette Soeur, envers-qui elle sera souvent clémente.







- Pendant une scène relativement importante, Soeur, qui est un véritable garçon manqué et qui a tendance à taquiner sa soeur plus vieille, soutiendra Lydie.







■ Les mondes faits de peinture mystérieuse :







Lydie et Soeur dirigent l'atelier familial dans le but de devenir l'atelier numéro un du pays.Mais contrairement à de tels rêves, les jumelles ont une vie quotidienne basique. Un jour, les jumelles découvrent une peinture dans le sous-sol de l'atelier et qui va changer radicalement le cours de leur destin. En progressant dans l'histoire, ils découvriront bien des mondes dans ces tableaux faits de peinture.



- Une peinture mystérieuse découverte dans le sous-sol de l'atelier. Les jumelles, enchantées par cette magnifique peinture, entreront inconsciemment dans son monde.







- Un monde plein de paysages fantastiques tels que des fleurs florissants et une île flottante au loin. Le monde de cette peinture peut être librement exploré.







- Les matériaux qui ne peuvent être trouvés dans le monde réel peuvent en revanche être trouvés dans les mondes des peintures.







■ Les rêves deviendront réalité grâce aux mondes de peinture :



Les mondes découverts grâce à la chance. En explorant les mondes de ces peintures, en ramassant les matériaux et en utilisants les matériaux rares obtenus en tuant les monstres rencontrés, les connaissances en alchimie des deux jumelles augmenteront. Le but est de réussir des défis et d'autres trucs du genre, recevoir des évaluations régulières du pays, augmenter le grade de l'atelier et enfin devenir l'atelier numéro un du pays.



(1) Explorez les mondes de peintures et synthétisez avec les matériaux obtenus :



Explorez les différents mondes de peintures et obtenez des matériaux rares. Ceci étant fait, vous serez en mesure d'explorer des peintures mystérieuses différentes selon votre grade à l'atelier.







(2) Améliorez votre alchimie et augmentez votre évaluation dans le pays :



Dans la capitale de Melveille, où vivent les deux jumelles, il y a des demandes en abondance, mais également des défis et autres recherches liés à la synthèse. En augmentant votre évaluation dans la capitale, votre grade à l'atelier augmentera.







■ Les objets d'activation introduisent un changement important par le biais de la synthèse :



La sous-série "Mysterious" avait introduit un système de synthèse proche d'un puzzle. Et bien sachez qu'elle est de retour dans Atelier Lydie & Soeur : The Alchemists of the Mysterious Painting .Il s'agit d'un système qui aura l'intention et la prétention d'être facile à comprendre et intuitif.Il ajoute de la surprise et le fait d'être inattendu comparé au système de synthèse ordinaire.



- En ajoutant les matériaux dans les emplacements, ajoutez un objet d'activation.







Comme plus haut, les couleurs des emplacements existants changeront selon l'objet d'activation.Chaque objet d'activation a un effet différent et ajoute un effet d'accentuation à la synthèse ordinaire.







■ Lutter avec des combinaisons de combat et des combats mixtes :



Dans ce jeu, les combats se font via le système nommé "Combination" Battle et qui comme son nom l'indique est basé sur les combinaisons de combattants situés à l'avant et à l'arrière. Il s'agit d'un système de combat correspondant aux deux personnages principaux qui sont des jumelles et dont le style de combat change selon la formation de l'equipe. Il y a également le système nommé "Battle" Mix qui permet aux joueurs de faire de la synthèse en plein combat. C'est un système de combat plus dynamique, mais surtout plus stratégique qu'auparavant.



Les équipes sont la clé des combats :



Dans la bataille, les joueurs peuvent former un groupe composé de trois équipes de deux personnages, pour un total de six personnages.Les coéquipiers se trouvant devant contrôlent le combat en attaquant directement l'ennemi, tandis situés à l'arrière soutiennent l'équipe se trouvant à l'avant. Étant donné que les coéquipiers situés à l'arrière agissent automatiquement selon la situation, vous pourrez effectuer des combinaisons plutôt tape à l'oeil en choisissant uniquement les actions des coéquipiers se trouvant devant.



- Un style dans lequel le coéquipier attaque par devant, pendant que le coéquipier situé à l'arrière met un terme au combat.







Création d'objet pendant un combat :



Pendant un combat, vous pouvez synthétiser les matériaus fraîchement cueillis via le nouveau système "Battle" Mix. En créant immédiatement des objets, vous pourrez utiliser la commande de synthèse nommée "Battle-Exclusive" Synthesis Command. Avec ce procédé, vous serez capable de synthétiser sur place et apprécier des combats plus variés et étendus.



- Synthétisez les matériaux obtenus pendant un combat.