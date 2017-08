Gust

Le site en question en profite même pour détailler les différentes éditions du jeu que voici : Maintenant que l'annonce a été faite, la communication autour du jeu va enfin pouvoir débuter. En effet,vient d'ouvrir les portes du site teaser de, un site auquel vous pouvez accéder en cliquant ici-même . Pour ce qui est du site complet, celui-ci ne sera ouvert qu'a partir duLe site en question en profite même pour détailler les différentes éditions du jeu que voici :

Standard Édition :



* PlayStation 4 : 7,300¥ + taxes.



* PS Vita : 6,300¥ + taxes.



* Switch : 7,300¥ + taxes.



Download Édition :



* PlayStation 4 : 7,300¥ + taxes.



* PS Vita : 6,300¥ + taxes.



* Switch : 7,300¥ + taxes.



Premium Box :



* PlayStation 4 : 10,300¥ + taxes.



* PS Vita : 9,300¥ + taxes.



* Switch : 10,300¥ + taxes.







Ce qui est inclus dedans :



* Un exemplaire de Atelier Lydie & Soeur : Alchemists of the Mysterious Painting.



* Un Visual Book.



* Deux disques avec des voix et des musiques extra.



* Mini poster (un set de trois).



* Un poster B3 avec une illustration spéciale.



* Un code de téléchargement pour récupérer des items bonus.



Atelier 20th Anniversary Box (exclusif à la boutique de Gust et Amazon.co.jp) .



* PlayStation 4 : 25,600¥ + taxes.



* PS Vita : 24,600¥ + taxes.



* Switch : 25,600¥ + taxes.







Ce qui est inclus dedans :



* La totalité du contenu de la Premium Box.



* Un Visual Book de Sophie et Firis.



* Un double crystal en papier de Lydie et Soeur.



* Une insigne d'alchimiste Atelier 20th Anniversary.



Bonus de précommande :







Les premières copies du jeu inclueront ceci :



* Un code de téléchargement pour se transformer en Marie et Elie.