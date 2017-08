Alors queavait annoncé il y a quelques mois avoir commencé le chantier dedont la période de sortie est indéterminée, il semblerait que le studio ait assez de ressources pour placer des équipes sur un autre projet qui nous est doucement dévoilé aujourd'hui.Malgré l'échec de, il faut croire que ce n'est pas pour autant que le studio a été découragé puisque ce nouveau projet, connu pour le moment sous le nom de code, estPour le moment, pas plus d'informations si ce n'est queorganisera des sessions de tests privées avec un nombre très restreint de joueurs en vue de tester les architectures en ligne.Quelques images sont disponibles afin de se faire un aperçu de l'identité visuelle du jeu qui aura manifestement une ambiance science-fiction.

posted the 08/09/2017 at 06:08 PM by liquidus00