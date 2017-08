Multi

Malgré des critiques relativement positives, aussi bien pour les joueurs que pour la presse,a étéavec des ventes en dessous des attentes de... Une des fautes principales étant certainement. Et nous pouvons également rappeler quea sorti son Battlefield 1 sur la même période.Nous aurions pu penser que ce genre de choses aurait pu mettre en péril l'avenir de la sériechez, mais il semblerait que non finalement., et il semblerait également que des choses soient déjà programmées si on en croit de récents propos tenus par, le directeur du studio.Alors que, l'intéressé a souligné qu'il était important pour le studio de poursuivre l'aventureet que dans les moments à venir, nous allons pouvoir découvrirEn mai 2017,avait annoncé, un jeu stratégique prévu sur mobiles... mais espérons que le studio a d'autres cordes à son arc et parviendra à nous surprendre dans le bon sens du terme.