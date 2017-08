[Univers] Horizon Zero Dawn : Origines et Timeline - Partie 1 (SPOIL)

vient en effet de dévoiler la date de sortie de l’extensionqui sera donc disponibleau prix de, ou (14,99 $) avec le. On rappelle que cette extension transportera Aloy dans une nouvelle région inédite située au nord de la carte dans le territoire des Banuks. Il s’agira d’un nouveau chapitre de la vie de la jeune guerrière qui se déroulera. Si Aloy a pu découvrir ses véritable origines, il reste encore beaucoup de mystères à percer.Le trailer laisse d'ailleurs entrevoir qu'il lui faudra aussi découvrir ce que cache ce volcan qui semble s’être mystérieusement remis en activité (un titan de classe horrus ? ).Si la durée n'a pas été révélé,(directeur général) avait mentionné que The Frozen Wilds proposera un contenu assez conséquent avec son lot de missions et une carte "de bonne taille". On pourra aussi découvrir dedont on peut voir un bref aperçu dans le trailer. Aloy disposera également de nouvelles armes et deseront aussi récupérables en menant à bien cette aventure.