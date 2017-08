Jeux Vidéo

Bandai Namco annonce que son jeu de combat Dragon Ball FighterZ sera jouable à la Gamescom 2017 dans une version plus avancée (peut être la même version que la bêta) et un tournoi aura même lieu sur la scène de l'ESL Arena le vendredi 25 août !Pour rappel la bêta fermée aura lieu du 16 au 18 septembre prochain uniquement sur PS4 et Xbox One et les inscriptions à cette bêta ouvriront le 22 août.