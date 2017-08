M2

Sorcer Striker

Mahou Daisakusen

Eighting/Raizing

Sorcer Striker

Annoncé à la surprise générale surpas plus tard que hier par le, voila queà fait une preview online du prochain Shoot'em Up de, qui n'est nul autre que(plus connu au Japon sous le titre) et qui sera disponible dèsdans la gammeDéveloppé originellement par le mythique duo ayant donné naissance à d'innombrables Shoot'em Up, a savoiret sortise déroule dans un monde unique qui combine la fantaisie et le cyberpunk et qui dispose de 6,5 stages. En plus du tir de base qui vous sert à tuer vos ennemis, vous pouvez également utiliser des items/objets faisant office de tirs secondaires qui changeront de direction, des tirs larges et même des tirs à tête chercheuse.Sans plus tarder, voici les premières images officielles de ce portage...Et également le tout premier scan du jeu fourni par...