Pas plus tard que la semaine dernière et à la surprise générale, un portage du Shoot'em Up, qui propose une multitude de personnages a été annoncé. Aujourd'hui, une version anglaise du site officiel a été mis en ligne et on a appris quesortirait en Anglais à une date qui reste à déterminer, alors que la version Japonaise dispose d'une fenêtre qui reste toujours la même, a savoirDans, le personnageessaie de récupérer toutes les bornes d'Arcade. Le personnage, l'un des employés en Arcade à combiné tous les circuits des cartes d'Arcade afin que les héros puissent se battre contre. Cela signifie que les personnages jouables sont, ainsi que. Ils se battront tous dans les niveaux Arcade World, Crane World, Shoot'em Up World, Karaoke World, Console World, Racing World, Rétro World, Polygon World et le mode Extra Time-Attack.Maintenant, place aux quelques images du jeu...