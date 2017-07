Après avoir diffusé un premier teaser-trailer il y a quelques semaines, puis une série de pas moins de sept characters trailers dédiés aux personnages du jeu, voila que Chara-Ani et G.Rev viennent de balancer une toute première vidéo in-game de presque trois minutes pour leur futur Senko no Ronde 2 , qui rappelons-le est une licence appartenant à G.Rev , qui au passage sont également les créateurs des excellents Shoot'em Up Border Down , Under Defeat ou encore le très sous-estimé Seisô Kôki Strania , qui sont sortis autrefois sur des supports la Dreamcast, la Xbox 360, la PlayStation 3 ou encore sur Steam.



Pour rappeler un peu les choses, le jeu, qui est un mélange plutôt original entre un jeu de combat et un Shoot'em Up n'est pas un nouvel épisode, mais bel et bien un reboot de Senko no Ronde Duo sorti très exactement en 2010 en Arcade et sur Xbox 360 et qui se révèle être plus speed et affiné que Senko no Ronde Rev-X (Wartech) , sorti quand à lui beaucoup plus tôt, toujours en Arcade et sur Xbox 360. Senko no Ronde 2 quand a lui permet aux joueurs de prendre le contrôle d'un Rounder et d'utiliser des attaques à longue portée, mais également des attaques de mélée pour terrasser leurs adversaires.







Enfin, on rappelera que Senko no Ronde 2 est un hybride entre un Shoot'em Up et un jeu de combat, qu'il sortira très exactement le 7 septembre au Japon sur PlayStation 4 et Steam, qu'il est prévu à la même période en occident et qu'une version boîte est prévue sur PlayStation 4 et que celle-ci est prévue pour être disponible partout dans le monde.