Bandai Namco annonce que les inscriptions à la bêta fermée, initialement prévues pour ce 26 juillet, sont repoussées afin d’élargir la capacité de la bêta et permettre à plus de joueurs de participer au programme.Les inscriptions ouvriront donc le 22 août prochain.La bêta contiendra 9 personnages jouables :- Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Krillin, Trunks du futur, Freezer, Cell et Majin Buu.Bandai Namco annonce également une date pour le lancement de la bêta fermée de Dragon Ball FighterZ et ce sera du 16 au 18 septembre prochain uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One.Pour les personnes ayant un compte japonnais, les inscriptions à la bêta commencent aujourd'hui au Japon. Cliquez ici