Le dernier numéro du Weekly Famitsu vient de rapporter aujourd'hui avec grande surprise que le très méconnu Shoot'em Up 2D The Game Paradise : CruisinMix de Kadokawa Games et City Connection sortira sur PlayStation 4 et Steam très prochainement. En effet, ce titre fêtant ses 20 ans cette année sortira très exactement cet hiver au tarif de 4,800¥.



The Game Paradise : CruisinMix est un portage complet de la version Saturn, qui fut sorti en 1997 par le biais de Jaleco , qui au passage est une sorte de parodie de The Game Paradise avec des éléments additionnels, un peu à la manière du cultissime et hilarant Parodius , qui est une parodie du célèbre Gradius . De plus, on apprend également que Clarius l'héroine de City Connection lancée en 1985 (et oui ça date) sera un nouveau personnage jouable dans The Game Paradise : CruisinMix .

9,800 et qu'elle contiendra un DVD avec des vidéo en animation (un OAV quoi) et plusieurs interviews de seiyûs (comédiens de doublages) via le "Pack Paradise" de la version Saturn, une réplique du script des vidéos en animation et des matériaux de collection.



Enfin, on apprend que le développement du jeu est achevé à 65%.



Mise à jour de l'article !



Petit Up de l'article avec le rajout de trois petites images, en attendant le trailer.











