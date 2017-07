Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

28 Septembre 2017

Playstation 4

La semaine prochaine de nouvelles publications dans les magazines devraient apparaître.

■ Vidéo promotionnelle de 15 secondes

■ Protagonistes ( Class VII's alumnis )

■ Informations annexes

■ Scans Dengeki Playstation



■ Vidéo promotionnelle de 15 secondes

■ Protagonistes ( Class VII's alumnis )

Alisa Reinford

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Héritière du groupe Reinford, le plus grand fabricant industriel lourd de l'Empire Erebonia .



Elle était l'une des camarades de classe de Rean dans la classe spéciale VII de l'Académie militaire de Thors. Lorsqu'elle était étudiante, elle et Rean approfondirent leur amitié en travaillant les uns avec les autres à travers divers événements.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie Militaire Thors, elle a choisi d'aider à gérer le Groupe Reinford.



Tout en étant soutenu par son grand-père Gwyn Reinford et sa domestique Sharon Kreuger, redevenue conseillère, elle a adopté une approche pratique pour étudier et a obtenu les qualifications d'un cadre supérieur.



Après cela, elle a été mise à la tête des départements chargés du développement du nouveau Orbment de combat " ARCUS II " et de l’Orbal Staff (« Baton Orbal »). En pensant à ses amis et à Rean, avec qui elle a promis de se réunir, Alisa se donne à la tâche chaque jour en tant que négociatrice des académies militaires de partout et de la Fondation Epstein.

Source images ( Gematsu ) : lien

Elliot Craig

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Le fils aîné de "Craig le Rouge", le général le plus courageux de l'armée impériale d'Erebonia, et un jeune homme avec un sens doué pour la musique.



À l'origine, il aspirait à devenir musicien, mais abandonna ce but suite à la forte opposition de son père.



Il s'est inscrit à l'Académie militaire de Thors et, en tant que membre de la classe spéciale VII, a eu une rencontre fatidique avec Rean et les autres.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie Militaire Thors, Elliot est entré à nouveau dans l'académie de musique impériale avec (cette fois-ci) l'autorisation de son père et, avec une concentration sur les leçons professionnelles, a obtenu son diplôme dans une courte période d'un an.



En parcourant l'Empire en tant que musicien professionnel, Elliot, qui faisant ses débuts professionnels, cherche un moyen de conduire les gens à la paix en utilisant le pouvoir de guérison de la musique

Source images ( Gematsu ) : lien

Laura S. Arseid

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



La fille du Vicomte Arseid, une famille militaire bien connue dans l'Empire Erebonia.



Elle a appris le style de l'épée Arseid à un jeune âge, et quand elle était étudiante de la classe spéciale VII à l'Académie militaire Thors, elle s’est entrainée durement avec Rean en tant que personne poursuivant la voie de l'épée tout en approfondissant son amitié.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie militaire Thors, elle est entrée en formation avec son père Victor afin d'apprendre les traditions secrètes du style Arseid et a maîtrisé le style à l'âge de 19 ans.



Par la suite, Laura, qui a obtenu les qualifications d' « Assistante instructrice », a décidé de voyager dans des terrains d'entrainement partout pour pouvoir gagner en expérience au combat.



Alors qu'elle polit son art, les préparatifs militaires s'accélèrent partout et elle scrute le moindre signe montrant que la « Société » a commencé à bouger dans l'Empire.

Source images ( Gematsu ) : lien

Jusis Albarea

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Le deuxième fils du duke Helmut Albarea ( la famille Albarea est l'une des 4 grandes familles de nobles dans l’Empire ), et le demi-frère (en raison des origines roturières de sa mère) de Rufus Albarea, qui réside dans le vieux état de Crossbell.



Il a souffert du fait qu'il était un enfant né entre un noble et une roturière, mais après avoir rencontré Rean, qui était dans une situation similaire, il a développé un lien fort avec les membres de la classe spéciale VII de l'Académie militaire de Thors.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie militaire de Thors, il occupe le poste de seigneur intérimaire de la province de Kreuzen et prévoit de reconstruire la région de Bareahard.



Pendant ce temps, Jusis, qui a ressenti l'atmosphère turbulente que la pression des nobles, comme le traitement de la famille Vander et l'application de la réforme fiscale, se renforce à un rythme accéléré, dans les coulisses il garde contact avec les quatre grandes familles comme Patrick T Hyarms et Gerhart Rogner, mais ...

Source images ( Gematsu ) : lien

Machias Regnitz

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Le fils du gouverneur impérial Carl Regnitz, et un travailleur dur qui est sévère avec lui-même ainsi qu’avec les autres.



En raison des événements passés, il a eu une forte haine envers les nobles, mais après s'être connecté avec Rean, Jusis et les autres comme étudiant de la classe spéciale VII de l'Académie militaire de Thors, ils ont construit une solide relation de confiance mutuelle non liée au statut social.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie militaire de Thors, Machias, qui envisageait de parcourir un chemin différent de son père, s’est inscrit à l'Académie de science politique impériale et travaillant avec le sérieux et l'excellence qu'il a hérité de son père à plein régime, a acquis les crédits dont il avait besoin en un an seulement.



À l'âge sans précédent de 19 ans, Machias est entré dans le «Institut d'inspection judiciaire», et ce, dans le cadre d'un travail d'observation, a noté une « certaine politique » planifiée par le Chancelier, mais ...

Source images ( Gematsu ) : lien

Fie Claussell

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Une ancienne Jaeger appelée par le nom, "Sylphid".



Suite à la mort de son leader, le bataillon " Zephyr ", dont elle était membre, s'est dissous. Ensuite, elle a été à moitié forcé de devenir étudiante de la «Classe VII» spéciale à l'Académie Militaire Thors via la proposition de Sara Valestein, une Bracer, et a connu une maturité significative à travers sa vie d’étudiante.



Au cours de la guerre civile, Fie s’est retrouvée avec ses anciens camarades Jaeger, qui n’ont laissé que ces mots mystérieux: « Récupérer ( Ressusciter ? ) le chef », avant de disparaître.



Afin de découvrir le sens réel de ces mots et, en examinant ce qu'elle peut faire pour la classe VII, elle choisit de devenir Bracer après avoir obtenu son diplôme de l'Académie Militaire Thors.



Avec la consolidation des règlements du gouvernement impérial, elle a acquis les qualifications d'un Bracer Senior à l'âge de 16 ans sous la direction de Sara et Toval Randonneur, et travaille actuellement avec Sara à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

Source images ( Gematsu ) : lien

Emma Millstein

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



La fille d'une famille connue sous le nom de " Clan Hexen ", qui a longtemps existé dans l'ombre de l'histoire de l'Empire Erebonia.



En tant que présidente de la spéciale "Classe VII" de l'Académie militaire Thors, elle a soutenu Rean comme un guide jusqu’à l'éveil du "Chevalier cendré".



Spoiler :

Au cours de la guerre civile, bien qu'elle ait retrouvé sa sœur aînée et Anguis n°2 d'Ouroboros Vita Clotilde, qui avait disparu, Vita disparait à nouveau après avoir été vaincue par la tactique du Chancelier de Sang et de Fer.



Après la guerre civile, et avec son diplôme de l'Académie militaire Thors, elle a décidé d’entamer une recherche profonde pour la retrouver.



Emma, qui a appris du « chef » de son village l’histoire liée aux arts secrets et à l'Empire, fera un voyage à la recherche de lieux construits par des sorcières et des gnomes dans les temps anciens, tout en poursuivant Vita.



Elles est accompagnée de Céline, son familier (une chatte noire).

Source images ( Gematsu ) : lien

Gaius Worzel

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Descendant des Terres du Nord situées dans le nord-est de l'Empire, c’est un jeune homme du « peuple du Nord », des nomades qui ont une forte foi dans le vent et la déesse.



Afin de protéger son village natal, ainsi que d'élargir sa propre perspective, il est entré dans la spéciale "Classe VII" de l'Académie militaire Thors en tant qu'étudiant d'échange, où il a fait de l'Empire son second chez-soi tout en trouvant des amis précieux.



Après la fin de la guerre civile, Gaius, qui a promis de se réunir avec Rean et les autres, est rentré chez lui dans les Terres du Nord où le danger de la guerre était de nouveau proche.



Alors que la guerre sporadique entre l'armée républicaine de Calvard, vaincue à Crossbell et l'armée impériale d'Erebonia, est revenue à nouveau, Gaius garde un œil sur les gens du Nord pour s’assurer de leur sécurité, mais ...



Pour une raison quelconque, il semble que le contact entre Gaius et les membres de la classe VII soit impossible pour le moment.

Source images ( Gematsu ) : lien

Millium Orion

Source image ( Gematsu ) : lien

Première apparition : Trails of Cold Steel



Une fille avec une personnalité innocente et qui utilise le module de " Airgetlam ". Elle est membre de la Division de l'intelligence de l'armée impériale d'Erebonia et membre des " Ironbloods " (son nom de code pendant les missions : "White Rabbit").



Durant sa mission avant la guerre civile, elle a été admise dans la spéciale "Classe VII" de l'Académie Militaire Thors, où elle a rencontré ses amis et a vécu une vie quotidienne qui ne peut être adaptée.



Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie militaire Thors, elle est retournée à son poste d'agent. Alors qu'elle effectuait parfois des missions conjointes avec Altina, elle continue de rester en contact avec les membres de la classe VII, y compris Jusis.

Source images ( Gematsu ) : lien

■ Informations annexes

■ Reinford Group

Source image ( RPGSite ) : lien

Un grand géant de l'industrie lourde, qui a fabriqué l'aéronef de luxe Lusitania et le train d'affaires Eisengraf.



Il a commencé au moyen âge comme atelier d'armes, et a grandi rapidement après la Révolution Orbal il y a un demi-siècle.



Il monopolise une part de marché écrasante dans des domaines tels que le chemin de fer et l'acier ferroviaire, les armes à feu et les chars.



Alisa s'est précédemment révoltée contre sa mère, Irina Reinford, qui a volé la place de son grand-père et a pris ses fonctions en tant que présidente, mais leur relation s'est progressivement réparée.



Dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Alisa aide à gérer le groupe Reinford et à développer sa carrière.

■ Arseid Style

Source image ( Legendofheroes.wikia.com ) : lien

Un style traditionnel d'épée connu comme l'un des grands arts militaires de l'Empire aux côtés du style Vander utilisé par les protecteurs de la famille impériale.



On dit que si le style Vander se spécialise dans la "protection", alors le style Arseid se spécialise dans "l'assaut". Pour cette raison, les utilisateurs de style Arseid ont principalement tendance à utiliser des épées à deux mains.



Le principal expert du style Arseid est Victor S. Arseid, le père de Laura. Il est l'un des trois principaux épéistes de l'Empire.

■ The Four Great Houses ( les 4 grandes familles de nobles )

Source image ( Legendofheroes.wikia.com ) : lien

Il y a quatre grandes maisons parmi la noblesse de l'Empire qui sont considérées comme étant le statut familial le plus élevé.

Ces maisons possèdent un vaste territoire à l'Ouest, à l'Est, au Nord et au Sud de l'Empire :



- La province de Lamarre (Ouest), gouvernée par la famille Cayenne

- La province de Kreuzen (Est), gouvernée par la famille Albarea

- La province de Nortia (Nord), régie par La famille Rogner

- La province de Sutherland (Sud), gouvernée par la famille Hyarms.





Source image ( Reddit.com ) : lien



Au cours de la guerre civile, ils ont établi le noyau de la Noble Alliance, mais parce que la faction réformiste a gagné, leur niveau actuel d'influence dans l'Empire semble s'affaiblir.

■ Zephyr

Source image ( Kiseki.wikia ) : lien

Un Jaeger qualifié décrit comme le « plus fort » dans la partie Ouest du continent Zemuria aux côtés de la « Constellation rouge ».



Leur chef, Rudger Claussell , a été autrefois appelé le « Seigneur mercenaire », et dans une lutte contre le leader de la constellation rouge Bardur Orlando, qui s'appelait aussi « Dieu de la guerre », on dit qu'ils sont tous deux morts.







Selon Xeno et Leonidas, auxquels Fie s'est réunie pendant la guerre civile, le groupe actuel semble prendre des mesures pour " récupérer le leader ", mais son plan spécifique reste inconnu.



Rudger est un parent adoptif de Fie, et on peut dire qu'il était une personne qui a excellé non seulement dans la force de combat, mais aussi dans le caractère.

■ Hexen Clan

Les descendants d'un clan mystérieux qui opérait secrètement dans l'ombre de l'histoire de l'Empire Erebonia.



Ils utilisent un système d'arts qui est dit différent des Orbal Arts (qui utilisent des Orbments). Emma a également utilisé ces arts pour guérir les blessures, ouvrir les portes verrouillées, effectuer des opérations de mémoire limité, etc.



Ils ont une connexion profonde avec « le Chevalier Cendré », qui provoque un tumulte chaque fois qu'il fait son apparition dans l'Empire, et leur mission est de le diriger vers son « Eveilleur ».



Pour que Emma remplisse cette mission, elle s'inscrit dans l'Académie Militaire Thors, où « le Chevalier Cendré » Valimar est scellé.



Il y a beaucoup de choses encore inconnues sur le clan, mais en se basant sur les déplacements d'Emma, il semble que la plupart des mystères seront dévoilés dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III.

■ Nord People

Le peuple du Nord vit dans les plaines du Nord au Nord de l'Empire.



Ils vivent leur vie en nomades, en faisant des choses comme la chasse et l'élevage, et sont célèbres en tant que peuple ayant une histoire de foi spirituelle.



Au cours de la «Guerre des Lions» où les candidats à l'empereur se sont battus pour le trône, les gens du Nord se sont ralliés au prince impérial Dreichels Reise Arnor, qui deviendra empereur.



Les Terres du Nord sont situées dans l'espace entre l'Empire Erebonia et la République de Calvard opposée, et il est en train de se dérouler un différend territorial entre les deux pays.

■ Airgetlam

Source image ( Gematsu ) : lien

Une marionnette d'argent dirigée par Millium.



Il a été construit au "Black Workshop", qui a un lien étroit avec la société secrète connue sous le nom de " Ouroboros ".



Il est constitué d'un matériau mystérieux, et en plus de pouvoir se transformer librement dans une certaine mesure, il a été conçu pour communiquer avec Millium dans un langage mystérieux, et peut devenir clair et voler à grande vitesse avec Millum.



Millium peut le déplacer à volonté, et un seul coup de son bras fort peut même briser les roches.

Claiomh Solais d'Altina semble être du même type que le Airgetlam de Millium.

■ Scans Dengeki Playstation