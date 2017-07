Xbox

Costume Quest 2

Frontlines: Fuel of War

Quantum Coundrum

Virtua Fighter 2

Alors certes, Costume Quest 2 est sorti sur Xbox One, donc le voir rétrocompatible peut sembler présenter peu d’intérêt pour ceux qui ne l’ont pas encore acheté, mais ceux qui l’avaient pris sur 360 à l’époque pourront se réjouir de pouvoir y rejouer sans surcoût.Costume Quest 2 est un jeu de rôle dans lequel Kronoculus, un dentiste visiblement très impliqué dans sa mission de rendre les dents des enfants plus saines, trouve un moyen de voyager dans le temps pour supprimer toutes les sucreries de l’histoire. Reynold et Wren, deux frères jumeaux, vont repartir dans le temps pour sauver halloween et les bonbons. Pour se faire, nos héros et ceux qui les accompagneront pourront porter des déguisements qui leur confèreront différentes capacités à utiliser au cours de l’aventure.On ne peut pas dire que le genre FPS ait manqué de représentants sur la précédente génération de consoles, le revers de la médaille c’est que certains titres vraiment sympathiques sont parfois passé totalement inaperçus.Dans un futur proche, le monde se trouve dans une grave crise énergétique, ce qui ne tarde pas à déclencher une guerre opposant le bloc de l’Ouest (Europe/Etats Unis) au bloc de l’Est (Chine/Russie) pour tenter de prendre le contrôle des derniers gisements de pétrole. Se présentant comme un Battlefield like dont le but est de faire évoluer la ligne de front à l’avantage de son camp, Frontlines: Fuel of War proposait des parties intenses avec un multi permettant jusqu’à 32 joueurs de s’affronter sur une même map.Décidément, Kim Swift aime les jeux de réflexion à la première personne. Cette jeune femme à déjà démontré ses talents de Game Designer avec le concept du génialissime Portal. Il n’est donc pas surprenant de retrouver une certaine ressemblance dans la construction de Quantum Conundrum.Ce coup ci, nous incarnons un jeune garçon venu rendre visite à son oncle Qwadrangle, sympathique savant fou qui semble coincé dans une autre dimension. Nous devons donc le tirer de ce mauvais pas, traverser les pièces d’un manoir plein de dangers en résolvant des énigmes. Pour se faire, il nous sera possible de passer entre différentes dimensions, chacune influençant complètement la physique des objets nous entourant.Est il nécessaire de présenter la série Virtua Fighter? pionnière du versus fighting en 3D cette série à su marquer le monde des jeux vidéo de manière indélébile. Une série qui n’a jamais vraiment brillé par ses graphismes ni par l’abondance de son roaster mais plutôt par son gameplay très technique poussant le joueur à s’entrainer longtemps pour maitriser un personnage à fond plutôt que de proposer pléthores de combattants aux gameplays relativement similaires à l’instar d’autres jeux de combat.Une recette qui semblait fonctionner à l’époque puisque Virtua Fighter 2 était, en son temps, l’un des jeux les plus populaires de la Saturn. Alors certes il y a plus fun aujourd’hui, mais on a là un morceau incontournable de l’histoire vidéo ludique.