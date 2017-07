Actu divers

Il semblerait queetsubissent encore les conséquences du développement et du lancement deavec les différentes restructurations qui ont notamment transforméen studio de soutien, mais aussi avec certains départs.Aujourd'hui, c'est le directeur général de Bioware,, qui annonce son départ du studio après 17 ans de bons et loyaux services. Il a notamment fait ses débuts en travaillant sur des jeux commepour finir par être une des têtes pensantes à l'origine de la trilogieMais chose intéressante, ce départ est marqué par un retour puisque. Le monsieur était notamment let pour l'anecdote, il fait aussi parti de ces personnes qui sont à l'origine du mystérieuxdont le chantier a débuté en 2012.avait quittéen 2014 pour rejoindre les rangs desur l'élaboration de l'